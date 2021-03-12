作者指出，習近平在剛落幕的兩會展現稱帝決心，向北韓看齊，黨官惶惶背書，偉大的共產政治神話最難將息。圖／擷自CCTV影片

前幾天，基隆地標的蔣介石穿軍服銅像，在移除過程中因為施工人員作業不小心，再加上銅像年久腐朽，一下子，工程吊車就把蔣介石銅像頭部弄斷了，在移除之前半夜裡，這尊銅像底座，已經被不明人士噴漆，寫上「台獨建國」字樣，這下子更增添藍色和紅色統派團體的憤怒，揚言要報仇，以牙還牙，誰砍斷蔣介石的頭，就要把那個人的頭砍下來，統派團體把蔣介石視為大中國圖像的象徵，不容侵犯，不理性的發言流傳網路，台灣雖然已經進入民主社會，可惜，一小撮激進保守的蔣家護衛，或英雄主義崇拜者，表現反文明的野蠻，已經變成治安的隱憂，更是轉型正義工程延宕的主要原因。

移除神話最艱難

3月10日，文化部長在記者會上宣稱，「轉型正義最大的工程就是中正紀念堂，而這個地方也變成最困難移除的碉堡」，擔任轉型正義委員會的楊翠坦承，「經常因為中正紀念堂的轉型工程，遭到死亡恐嚇」。

台灣的情況也不是獨一無二，西班牙轉型正義工程延宕30年，在長槍黨已經失去政治實力後，去年才真正把佛朗哥將軍的陵寢移除，可見，已經被神格化的政治人物，是最艱難轉化的區塊，尤其台灣的國民黨即便下野，卻還在國會稱最大在野黨，仍然具有顛覆政權，或阻礙施政的力量，加上中共從外部或內部的干預力量，移除神話的工作，說來容易，其實並不輕鬆。

李永得說，「中正紀念堂的轉型分成兩階段，第一階段是移除蔣介石神話，第二階段才是建物的轉型」，這個階段，簡單說就是「不義地景」的重新塑造，過去有人建議，如果不移除蔣介石銅像，乾脆把這個地方改為歷代總統文物建念館，既不觸犯國民黨的紅線，也可以淡化獨尊蔣介石的形象。

政治人物神格化自己，簡單說，只為了統治的方便的愚民手段，歷史上的王權更替莫不如此，歐洲的法國大革命打破王權至上的觀念，形成整個歐洲的王權崩解的骨牌效應，但是，歐洲的民主化腳步坎坷，並不因為王權崩潰而立即來臨。第一次世界大戰後，崛起的強人政治，取代了王權，從佛朗哥、墨索里尼、希特勒、史達林、毛澤東，到蔣介石，20世紀初期的國際動盪和戰爭紛起，造就這幾位被神格化的政治人物，或者稱為政治獨裁者，這些神話英雄的特性就是扮演社會改革者，先得到人民的信任崇拜，但是最後卻變成獨裁者，墨索里尼、希特勒、史達林、佛朗哥、蔣介石、毛澤東都走過這個套路。



作者指出，第一次世界大戰後，20世紀初期的國際動盪和戰爭紛起，造就被神格化的政治獨裁者。左上起順時針為：史達林、墨索里尼、希特勒、毛澤東、蔣介石、佛朗哥。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成

獨裁者從殺人起步

史達林在列寧死後，開始一連串的暗殺，清除有功革命的老臣，把這些革命老友打成人民敵人，掛上企圖叛變罪名，從此之後，清算鬥爭沒有停過，曾經被史達林當眾羞辱的赫魯雪夫，在史達林死後奪權，也依照老路子，開始清算史達林，就算蘇聯崩解後，民主文化並未來臨，新崛起的普丁，表面上喊著民主改革，卻無法容忍反對黨領袖，所以被稱為另一種神話的獨裁2.0版。

神話所建構的政治人物，無法排除長期對人民的洗腦，簡單說，洗腦教育的目的，就是讓被統治者從內在信服，因此，民主社會的總統，在專制國家的另一個稱呼是領袖。

全世界最封閉獨裁的北韓來說，北韓的洗腦下，金正恩祖父是全民父親，是長白山天神下凡，可以上知天文下通地理，所以金正恩繼承這種血統，也是全民父親，國家領袖，過去，國民黨塑造蔣介石的手法也不相上下，就算打輸內戰，來到台灣也是民族救星，以至於毛澤東，同樣搞這一套，現在則是習近平大王依法泡製。

二戰之後，歐洲國家先後拋棄法西斯和共產獨裁，透過教育和轉型正義工作，打破政治人物神話，灌輸人民人人平等的觀念，人民透過選舉，賦予政客權力，但是，人民更應該勇敢監督，台灣是民主進程的後起之秀，學習西歐的民主，打破蔣介石神話，是轉型正義無法逃避的課題。

反觀中共，從百年前的人民革命推翻王權大倒退，習近平在兩會展現稱帝決心，向北韓看齊，黨官惶惶背書，看來，偉大的共產政治神話最難將息。