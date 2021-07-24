繼立陶宛要在台灣設立代表處之後，斯洛伐克共和國的代表亦將來台訪問，並贈送一萬劑的疫苗。立陶宛與斯洛伐克都是從共產黨的統治脫離的國家，所以斯洛伐克共和國代表的來訪意義非凡。為了表示對斯洛伐克共和國代表的熱烈歡迎，作者想對於斯洛伐克共和國作一簡單介紹，以使台灣人對該國有所了解，並透過與立陶宛及斯洛伐克之關係的建立，建立與歐盟的直接關係，形成自由民主國家的大聯合。

一、天鵝絨的分離（velvet divorce）

各位應該都知道1989年共產主義體制走上崩潰，斯洛伐克共和國就於1992年透過公民投票於1993年與捷克共和國和平分離而成為獨立的共和國。

二、斯洛伐克的歷史

斯拉夫民族在五世紀的時候，就開始移居到現代的斯洛伐克領域內。在七世紀的時候，西斯拉夫人建立了最早的獨立國家組織—薩莫王國。斯洛伐克的歷史學家李夏德.馬爾西納認為薩莫王國的中心地應該在今日斯洛伐克領域內的某個地方。

西元833年，大莫拉維亞帝國（Velkomoravská říše）建立，這個帝國是從9世紀至10世紀初期繁榮的斯拉夫人之帝國。這個帝國在成立之初就與法蘭克王國鄰接，而受到基督教的影響。這個帝國包含現在的斯洛伐克共和國、捷克共和國、匈牙利以及奧地利的一部分。這個帝國的形成對於斯洛伐克的文化、政治乃至歷史來說都是最重要的事情。在10世紀的時候，馬札爾人侵入至Carpathia盆地，大莫拉維亞帝國滅亡，István一世就設立了匈牙利王國。其後，斯洛伐克就在一千年當中成為匈牙利的一部分。後來，在1467年匈牙利王國大國王馬提亞斯（Mátyás）在斯洛伐克現在的首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）創設了最早的大學＝Academia Istropolitana。

1526年的莫哈期斯的戰役（Mohácsi csata）之後，匈牙利王國領土的大部分被鄂圖曼帝國佔領，Blatisvara就變成匈牙利王國的首都，在1783年以前，地方議會與匈牙利王國的戴冠式都是在Bratislava舉行。

在18世紀的時候，斯洛伐克產生了國家復興運動。1843年的時候，Ludovir Stur(1815-1858)把斯洛伐克語加以體系化。

二、斯洛伐克的近代史

1918年，奧匈帝國崩潰之後，斯洛伐克就與捷克成立了捷克斯洛伐克共和國。1939年斯洛伐克共和國宣布獨立。但這個國家不意竟被納粹德國當作傀儡國，1939年，斯洛伐克的國民開始展開對納粹德國的武裝起義。

二戰結束後，在蘇聯的影響之下，捷克斯洛伐克共和國復活，共產主義者的統治正式開始。1968年捷克爆發了布拉格之春，西部斯洛伐克出身的杜布切克（Alexander Dubček）所率領的追求「具有人的臉」的社會主義運動受到華沙公約組織的鎮壓。1969年捷克斯洛伐克共和國實施聯邦制，捷克斯洛伐克共和國成為由《捷克社會主義共和國》與《斯洛伐克社會主義共和國》所組成的聯邦。

1989年，共產主義體制走上崩潰，捷克斯洛伐克爆發了民主革命＝天鵝絨革命，實行多黨議會民主制。後來，斯洛伐克的分離傾向日益明顯，1992年通過全民公投，1993年1月1日斯洛伐克宣布脫離捷克斯洛伐克共和國，成為一個獨立的國家，史稱「天鵝絨分離」。2003年5月17日至18日，斯洛伐克舉行全民公投，92.45%的公民支持加入歐洲聯盟。2004年3月29日斯洛伐克加入北約，2004年5月1日加入歐盟。2009年1月1日，斯洛伐克正式加入歐元區，成為歐元區第16個國家。



天鵝絨革命開始地方的一塊紀念碑，碑上文字翻譯：: 何時？——如果不是現在？是誰？——如果不是我們？圖／擷自維基百科，公有領域

三、結論

各位應該可以很清楚知道，立陶宛、捷克、斯洛伐克都是受共產主義統治很久的國家，他們都加入了歐盟，而歐盟的東擴正是代表民主主義與自由主義的擴大，當歐盟這些國家前來台灣時，這不外就是代表美國與歐盟對共產中國的正告。或許利用這次斯洛伐克代表團的來訪，台灣人不要再只懂得中國史了，我們必須努力去了解世界多元的歷史與主張，與全世界愛好自由民主的國家形成一個地球村。

在此，高呼斯洛伐克與台灣友誼長存！