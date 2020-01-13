時代力量獲得109萬8千多票，達到「百萬人民挺時代力量」全國巡迴原訂衝破百萬的目標，可惜的是在分配不分區的席次上，黃國昌以些微的比率未能攻上第四席。柯文哲的心腹蔡璧如反倒搶進第五席。惟時代力量這一戰！挺住109萬追求公平正義 支持進步的價值，看見的是兩年後、四年後台灣的希望。

民進黨、國民黨與民眾黨各擁中央與地方及首都市長的執政優勢，時代力量無法與民進黨、國民黨及民眾黨在資源上較勁，時代力量在最後十天發起「百萬人民挺時代力量」全國巡迴盼能衝破百萬，最後達標，事實上已是難能可貴。109萬挺住追求公平正義的聲音，保住時力國會黨團，以票數而言相較2016年獲得74萬票，一如黃國昌在選後所說，時代力量持續茁壯、新政治繼續前進也經過風雨的淬煉。

時代力量經過風雨的淬煉，令人很有感，時代力量在風雨中，最終保住國會黨團，很多網友難過的是黃國昌未上第四席。有網友在時力官網留言：「不把自己的位置放在第一考量，這才是我支持的黃國昌」一語道盡對戰神的肯定。

眾所皆知時代力量在選前就不斷被各種方式分化，民進黨收編小黨見諸眾多媒體的與評所在多有，也不是秘密。商業媒體集體靠攏藉由新聞與政論主導風向，時代力量只能靠網路發聲。黃國昌領軍「百萬人民挺時代力量」全國巡迴，早上苦行曬的黝黑，晚上直播日夜衝刺，電視媒體大抵都不關注時力動態，這是一場民主但不公平的選制。

一個政壇被視為選戰軍師的綠營人士，曾在本屆選戰最後十天的一次私下聚會提出一個疑問?英系洪耀福、洪耀南兄弟的民調為何這次都未如過去隨選戰公佈？這確是一個大哉問?

民進黨內總統初選蔡賴之爭前後，飽受各界熱議的民調，隨初選落幕後，在這次2020大選中，好像消失的無影無蹤？反倒有從不批民進黨的小黨從選戰開始、就不斷公布議題民調，還有另一個小黨在最後民調封關日前夕也公布民調指將跨過門檻。該綠營軍師就諷說，小黨投入選戰募款都已困難，還有錢做民調，錢從哪裡來?人民有夠納悶?

大選後，再回過頭來檢視觀察這些民調大抵一開始藉由製造時力內亂，以民調指時力不會過門檻，其意就是時力不被收編會全軍覆沒之意。惟最後時力整軍，氣勢形成，再以網路社群或再交叉運用民調要導風向不投時力。這是一種解讀。惟民主台灣，政黨合縱連橫選舉步數盡出招，就算是奧步也是一招。這一戰，換個角度看，看見109萬挺住追求公平正義的希望在台灣茁壯…….