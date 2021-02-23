美國國會眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）譴責北京當局和香港政府對包括資深大律師李柱銘在內等9名民主派活動人士的庭審是對香港法治的侮辱。佩洛西稱，這向外界傳遞了一個令人心寒的信息：「北京絕不會停止對香港的權利和自由的鎮壓」。

有香港民主之父稱號的民主黨創黨主席李柱銘和壹傳媒創辦人黎智英等9名民主派人士，去年4月被警方拘捕，指控他們組織及參與2019年8月一場未經批准的集會。案件2月16日開庭審理，李柱銘、黎智英、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀、梁耀忠、何秀蘭及區諾軒等9人出庭應訊。

「李柱銘和其他多位民主派領導人的庭審是對法治的侮辱，傳遞了一個令人心寒的信息：北京絕不會停止鎮壓香港的權利和自由，」佩洛西星期一（2月22日）發表聲明說。

現年82歲的資深大律師李柱銘首次成為被告。起訴這9名民主派活動人士的案件還涉及《公安條例》、警方禁止和平遊行的權力以及上訴機制是否違憲，對香港人日後行使集會自由可能有深遠影響，因此這起案件的判決備受關注。

佩洛西在聲明中說，「美國國會兩黨兩院一直以來追究中國鎮壓和踐踏行為的責任，包括對維吾爾人、西藏、中國大陸人權活動人士和弱勢群體，現在，則是香港。我們必須確保所有受到北京壓迫和迫害的人知道，他們沒有被遺忘。」

「中國政府必須知道，全世界都在關注他們扼殺人權的行為，我們必須擺出所有選項，追究中國的責任，」佩洛西的聲明接著說。

在黨派嚴重分歧的華盛頓政壇，國會兩黨多次在香港自治和中國人權問題上展現出高度的一致和共識。

美國眾議院外交委員會主席米克斯（Rep. Gregory Meeks, D-NY）和委員會首席共和黨議員麥考爾（Rep. Michael McCaul, R-TX）上星期五（2月19日）聯同其他幾名兩黨議員推出一項決議，譴責中國和香港當局繼續踐踏香港人民的權利與自由。

這項決議鼓勵拜登行政當局與盟友及夥伴合作，通過多邊論壇追究中華人民共和國的責任，並確保私營部門意識到港版國安法對美國的安全、公民和長期工商利益所構成的風險。

「香港人民多年來都在為保護《聯合聲明》與《基本法》向他們保證的自由而鬥爭，」 米克斯眾議員在書面聲明中說。「我支持他們維護民主的努力，我將繼續與我的國會同事和拜登行政當局共事，追究中華人民共和國和香港特區政府踐踏港人權利的責任。」

佛羅里達州共和黨聯邦參議員斯科特（Sen. Rick Scott, R-FL）上個星期以「可恥」來形容對這9名民主派活動人士的庭審。

「這場庭審是可恥的，只是為了要將反對派噤聲，並阻止民主進程，」斯科特在聲明中說，「這些勇敢的活動人士沒有犯下真正的罪行，他們只是勇於為自由挺身而出，因此觸怒了習總書記脆弱的情感。林鄭月娥特首應該停止充當北京的傀儡，並真正的支持她的人民。」

另一位來自佛羅里達州的共和黨聯邦參議員魯比奧（Sen. Marco Rubio, R-FL）也在推特上發文表示對香港現況與前景的擔憂。「利用嚴厲的國家安全法，中國共產黨正努力剷除所有熱愛自由的聲音，」魯比奧在推特上說。

美國總統拜登上星期表示，美國必須要為人權發聲，而中國將會為其踐踏人權行為承擔後果。

被問及美國政府會針對中國人權問題採取哪些具體措施時，佩洛西上個星期在例行記者會上回應，人權是美國價值的一部分，不能為了其它利益而犧牲。

「很重要的是，我們要讓世界知道人權是我們價值系統的一部分。當我們參與世界事務時，這攸關我們的國家安全、我們的軍隊、我們的力量，這還關係到我們的經濟以及我們如何與他國互動，這關乎到我們的價值，」佩洛西在記者會上說，「我們不能為了其中之一而犧牲另一個。無論採取什麼形式，我希望它能改變中國對待香港、西藏和維吾爾人的一些行為。」

佩洛西在星期一的聲明中再次強調，「如果我們因為商業利益而不為中國人權明確發聲，我們將失去在全球其它地方為人權發聲的所有道德權威。」



香港民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘2019年11月19日在辦公室接受美國之音專訪。圖／擷自VOA