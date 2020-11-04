要「維持現狀」的台灣人們哪，您們知道中華民國憲法增修條文的「前言」是以這句「為因應國家統一前之需要」來開頭的嗎？圖／張家銘，民報資料照

我想，在台灣，目前，甚至是好多年的未來，最不受歡迎的文章，大概是主張台灣要揚棄「維持現狀」，走向「正名制憲，建立新國家」。台灣現在的氛圍，就是要「維持現狀」，主張要「正名制憲，建立新國家」是會被指責或嘲笑，連基本尊重言論自由的態度都沒有，所以，更是沒有欲念想要了解這個主張的論述。

有人說，這是因為人們還沒覺醒。以前我也這麼想，不過，隨著時間一年一年地過去，看著許多台灣人寧可不斷地去跟許多國家、公司團體、學校、航空公司抗議正名：「我們是台灣人，不是中國人」或者「台灣不是中國的一省」，也不想來為我們的島、我們家，放下中華民國，正名為台灣，所以，我開始覺得，一個人在覺醒前，要先清醒。

迷迷糊糊維持現狀

沒有清醒，就無法明辨是非，沒有是非，要如何覺醒？什麼是清醒？頭腦清楚明白，不模糊、冷靜。可是，台灣人不笨的呀，發明和賺錢，是那麼地厲害，頭腦不清楚是辦不到的！所以，在國家地位名稱這件事情上，許多台灣人應該是選擇要不清醒，所以模模糊糊地「維持」妾身未明，配上可以不斷增修憲法的「現狀」，就好，也最好！

可是，要「維持現狀」 的台灣人們哪，您們知道中華民國憲法增修條文的「前言」是以這句「為因應國家統一前之需要」來開頭的嗎？這是全國法規資料庫的網址 ( https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0000002 ) ，您可以去查證一下，也請想想，這部不是為台灣量身訂做的憲法，我們真的只想繼續增修下去嗎？

穿件不合身的衣服、褲子或洋裝，太大，是可能造成意外，比如：打翻茶、跌倒；太小，就可能行動不便或造成傷風感冒。不是為台灣量身訂做的憲法，不會為台灣帶來問題或災難嗎？不合身的衣服，是可以縫縫補補去修改，可是，它永遠就是件破爛乞丐裝，絕不會是剪裁合身、舒服有型、永不退流行的亞曼尼（Armani） 西裝。

我想，一定會有人說，憲法和衣服又不一樣，怎能相提並論。所以，沒辦法，這又是一篇會不受歡迎的文章了。



作者提問，不是為台灣量身訂做的憲法，不會為台灣帶來問題或災難嗎？圖／擷自總統府flickr