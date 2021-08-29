以天然為主打的豆花店，從用料到店風都十足講究。手作豆花與仙草、手炒與慢熬的糖水，不僅吃得到食材原味，在熾熱的夏日中入喉，消暑又能盡情享受滿滿的甜蜜。

「澎湃豆花」對食材講究，以標準化製程，製作真材實料的美味，更大方提供無限免費續加服務，要讓客人吃得健康又盡興。「楽福豆花」傳承老師傅的手藝，以真功夫的豆花、手炒糖水為主打，融合古早味與創意配料，要用溫暖的心意獻給來客。

澎拜豆花 文青豆花店 品嚐嚴選滋味

位於桃園龍潭的人氣豆花品牌「澎湃豆花」，本店由小巷遷至大路，在地出身的店主Betty與Jack用裝飾自家的用心來裝潢店鋪，一室植栽的綠意、清新自然的極簡風格，讓來客一進門就擁有好心情。本身就是豆花愛好者的店主，抱持職人精神的堅持，強調食物的天然、健康及品質。店內有2項主食可供選擇，嫩豆花選用非基改黃豆，加入口感清爽的寒天，並使用能讓豆香發揮極致的過濾淨水，要讓客人吃得開心又健康；嫩仙草則透過慢火熬煮，入口滿是濃郁的仙草香；餐點搭配的黑糖水也耗時10小時慢火熬煮，微甜而不膩，希望讓客人感受甜品的幸福好滋味。

堅持與用心 創造豐富口感

挑選主食後，能再自由選擇3項配料，每款配料都顯現店家的用心。豆類、紫米、小薏仁和珍珠以少量的砂糖慢熬提味，其中紅豆顆粒分明且能吃得到豆沙；白玉湯圓以不摻粉的純糯米揉製而成，不只能吃出米香，在低溫下也能維持彈牙口感；當日現作的粉粿，則以天然的黃梔子果實上色，Q彈有嚼勁。Betty特別推薦混用大甲芋、屏東芋製作的芋圓，不僅吃得到顆粒口感不同的原料，更讓芋圓口感飽富層次。



鮮奶、紅豆與粉粿的搭配，是「澎湃豆花」推薦的私房好料。圖／鄒保祥

期間限定的「豆漿豆花」，也是到訪不容錯過的選擇，精選黑豆或黃豆磨製的濃郁微糖豆漿，搭配清爽滑嫩的豆花，爽口又營養；另一人氣選項「鮮奶嫩仙草」採用高大鮮乳取代奶油球，與解熱滑嫩的仙草搭配後口感一絕，不只令人欲罷不能，還能減少熱量更健康。



以淺灰水泥與原木打造的愜意空間，乾淨明亮而舒適。圖／鄒保祥

超值貼心 展現待客之道

醒目的白色貨櫃店面外，掛著一面「飽」字招牌，顧名思義就是要讓饕客盡興而歸，無限免費續加豆花、仙草、糖水的獨特體驗，也是澎湃豆花高人氣的秘訣所在。2位店主更提到，澎湃豆花在創店之初，設立了標準化製程，豆花與仙草的口感、糖水甜度、配料的製作皆是高標待之，連出餐時也以秤重計算正確比例，只為提供品質穩定的美味，吸引許多忠實顧客。Betty與Jack認為，「客人的嘴很挑剔，也很有健康意識，用料實不實在，他們都能感受到。」一碗甜品蓋著滿滿純粹的配料，每一道品項都有著嚴謹的堅持，才能做出不簡單的美味，讓饕客輕鬆自在地嚐一口甜。



吸睛的「飽」字招牌，展現店家澎湃的心意。圖／鄒保祥

楽福豆花 Love楽福 夢想的暖心小店

低調隱身在蘆竹住宅區的「楽福豆花」，由一對姊妹的夢想創生，店名取自愛（Love）的諧音，「我們以愛製作豆花與配料，也以愛經營楽福。」店主婕安、婕宇笑著說。

呼應店名，店鋪的空間設計以「溫暖」呈現愛的意象，牆壁用原木和銘黃色打造明亮溫暖的色調，帶來宛若家的舒適感。為了增加與客人的互動，店內設有吧檯讓主客零距離，姊妹倆就像招待朋友般，親切地接待來客。

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原木的暖色調，帶來溫馨美好感受。圖／鄒保祥

老字號傳承 古早味的質感創新

手工豆花是楽福豆花的主打特色，婕宇特別跟老師傅學藝，用過濾淨水與非基改黃豆製成豆漿後，加入秘製凝固粉，打造出專屬夏天咕溜且清爽帶點Q彈的豆花口感，再加上經驗積累、真功夫製作的手炒糖水，有著特殊香氣，成就一碗碗「楽福豆花」。若要品嚐楽福豆花的靈魂所在，招牌餐點「手炒糖水豆花」是必點選項，豆花的滑順沁涼在甜香的糖水中奔放，還可搭配自製嫩仙草，是消暑好選擇。



手工豆花是楽福豆花的主打特色，有著專屬夏天清爽又帶點彈性的口感。圖／鄒保祥

夏季限定的「檸檬豆花」也是店家創意傑作，在手炒糖水豆花加入現榨檸檬汁與檸檬片，味道清香爽口，酸度也可客製化，讓不嗜酸的客人也能來一碗，酸甜交織精神抖擻一整天；「鮮奶豆花」則採用義美鮮奶，兌入等比例的手炒糖水，滋味順口又營養。

體貼迎客 獨門配料再升級

楽福豆花堅持選擇無人工添加的天然食材，希望讓客人吃得健康，更在與客人的互動裡，一點一滴的力求精進。曾因客人隨口一句「想吃小點心」，店家努力地開發、嘗試，研發出冬季限定的「鮮奶球形燒」，選用特調麵粉、雞蛋和牛奶，費時烤製外酥內軟的口感，讓人一口咬下爆漿超幸福。今年餐點更新增了幾樣獨門配料，手工製作的芋圓及地瓜圓，依季節選用不同地區的芋頭和地瓜，能吃到食材中原味的甜；純糯米湯圓與芝麻小湯圓「黑精靈」，咀嚼後有淡淡米香；以黑糖蜜漬為手炒糖水的珍珠，飽富香氣層次，收服饕客味蕾。



特別為客人研發的冬季限定「鮮奶球形燒」，搭配豆花滋味一級棒。圖／鄒保祥

「用幾個銅板，就能享受有質感的美味時光，這是楽福豆花希望帶來的幸福。」店主們用愛與耐心，創造一碗碗簡單卻令人感到幸福的「楽福豆花」，要在匠心獨具的空間裡，同時溫暖饕客的胃與心。



盛裝豆花的瓷碗以木托盤奉上，在細節裡顯現心意。原木的暖色調，帶來溫馨美好感受。圖／鄒保祥

※本文轉載自 《桃園誌》No：74