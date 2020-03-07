經檢測，至尊公主號有21人確診感染武漢肺炎。美國總統川普直言，寧願讓人都留在船上隔離。圖/擷取自美國之音

美國副總統彭斯（Mike Pence）今天在白宮召開記者會，說明停靠在加州舊金山外海的至尊公主號（Grand Princess）郵輪初步檢測結果。初步檢測結果顯示，有21人感染武漢肺炎，其中包括19名船員與2名乘客，船將在週末轉往非商業港口停靠，船上人員將進行檢測，目前郵輪上約3500人持續進行海上隔離。美國總統川普直言表示，他寧願讓乘客都留在船上。

至尊公主號於2月11日從舊金山出發前往墨西哥，2月21日返回舊金山，之後前往夏威夷，原訂3月5日抵達墨西哥，3月7日返回舊金山結束行程。加州3月4日出現首起武漢肺炎死亡病例，是一名71歲男性，曾搭乘至尊公主號舊金山前往墨西哥航線。郵輪隨即取消停靠墨西哥，直接駛回舊金山外海停靠。目前船上連同船員與乘客約3500人。

為了對郵輪上的所有人進行檢測，美國派出直升機將測試劑到空拋到船上，目前約有100名乘客出現症狀需接受篩檢。但索諾馬郡隨即宣布，又有一名參加過墨西哥之旅的乘客確診。

對於檢測結果，美國副總統彭斯今天表示，他共對46人進行武漢肺炎檢測，其中21人呈現陽性反應，確認感染武漢肺炎，其中包括19位船員與2位乘客。其他24人呈現陰性反應，另一人尚未確認。

彭斯表示，至尊公主號將在週末從現在停靠的舊金山外海轉往非商業碼頭停靠，船上人員將在港口進行檢測，需要隔離的人將進行隔離，以遏止疫情蔓延，保護健康民眾。

美國總統川普在視察位於亞特蘭大的美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control andPrevention，CDC）後告訴記者，「我個人寧願讓人留在船上，但假如他們想讓人下船，我完全能理解。」他強調，還是會讓其他人來決定，是否讓「至尊公主號」上的乘客下船。