由於不滿政府開放萊劑美豬，蘇偉碩醫師頻頻發表萊劑恐危害健康言論，衛福部認定為不實謠言向警方告發。衛福部薛次長16日晚間接受媒體電話聯訪時並表示，這次是由食藥署依違反食安法第46-1條「散播有關食品安全之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」對蘇醫師告發。薛次長更說，蘇醫師一再宣稱萊劑會導致自閉症，甚至說空氣、土地裡都有，恐造成民眾恐慌，萊豬雖然明年才開放進口，但萊牛已開放多年，在沒有足夠學理證據狀況下說出這些言論，不僅民眾會恐慌，也損害進口業者名譽。

實際上，美豬進口雖是基於國家整體經濟戰略考量，然而，此困擾議題已纏繞台灣多年，自陳水扁總統以降，即面臨進口與不進口的爭論與抉擇，在野時嚴詞反對進口，成為執政黨時又不得不進口，幾已成為慣例。至於，豬肉中含有萊克多巴胺殘留安全容許量，衛福部係依據CODEX所訂定的標準，分別是肌肉和脂肪（0.01ppm）、肝臟（0.04ppm）、腎臟（0.04ppm），是這次開放進口的科學依據，然而，這樣的標準是來自CODEX，它是人為的標準，正如學生的成績考核，可訂60分及格，或如研究所70分及格，都是人為的，看標準要抓在那裡。其實，自決定開放美豬之後，瞬間進入政治攻防，鮮少探究瘦肉精可能危害人體健康的科學本質問題。由於這個議題牽涉到許多專業，包括環境醫學、健康風險評估與毒理學，社會大眾不易了解，甚至，變成只問立場不問是非了。

司法程序處理無可避免

自蔡總統宣布開放美豬進口以來，社會各界多所議論與建言，然而，迄未取得社會共識，蘇醫師基於其長期的資料蒐集，並提出看法，惟因所提數據有誤，致遭衛福部告發。美豬議題，自科學–科技–社會（STS）的面向觀之，已屬社會爭議（Controversial）事件，經由司法程序處理，也是無可避免的事。

對於社會爭議事件的處理，美國即有先例，是涉及人類的生命起源究竟是神創論或是演化論的重大議題。美國田納西州法律規定，任何不教授上帝造人，而教授人類是從低級動物演化而來的學說都是違法的。因此，以自由派著稱的「美國民權聯盟」為了挑戰神創論的觀點，要把田納西州政府告上法庭。1925年，戴頓鎮一位年輕的高中教師斯科普斯故意違反田納西州的法律，在其科學課上教授演化論，不出所料，他隨即遭到田納西州政府的起訴。然而，判決的結果，這位年輕教師不僅沒有坐牢，也沒有罰款，反而開啟了演化論進入科學教學的先河。

在歷經多次的法律仲裁下，時至今日，美國大部分的教師皆已能自由講授演化論，不過，有些教師基於其個人宗教信仰，仍可選擇不講授演化論。因此，對於美豬進口，各有想法也是很正常的事。另外，行政院送至立法院，有關美豬進口的行政命令終將進行表決，由於兩大黨立委人數懸殊，表決結果不問可知。但民主的基本原理即在於少數服從多數，多數尊重少數（Majority Rule, Minority Rights），所以，少數者的好意見倘能被接納，仍將有助於社會的和諧與進步。