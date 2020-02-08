武漢疫情持續擴大，台灣新增一例，確診人數達17例。為防堵疫情擴散，台灣將廣東將列為一級疫區。(圖/擷取自中央流行疫情指揮中心)

武漢肺炎延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布新增一例境外移入病例，個案是先前北部50多歲確診夫婦20歲的兒子，一家人1月22日至31日同遊義大利，2月1日經香港轉機返台隨即出現咳嗽症狀，昨天採檢住院，今天確診。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該個案屬於親密關係接觸者，去歐洲遊玩夫婦的小孩，個案目前狀況良好。這起案例也歸類為「境外移入」，目前統計，我國共17例確診感染病例。

根據中國網站對武漢肺炎確診病例的最新即時統計，中國境內已達34546例確診，死亡722例。此外，香港增加到26例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家則包含台灣17例、日本不含郵輪鑽石公主號有25例、新加坡33例、泰國25例、菲律賓3例中有1人死亡，總計全球共34874例確診，並有724例死亡。

由於中國武漢肺炎疫情累積確診病例數快速上升，中央流行疫情指揮中心公布，自2月10日00時00分起所有旅客經中國大陸、香港及澳門「轉機」得入境台灣者，一律居家檢疫14天。

陳時中也宣布，廣東列入一級流行地區，自台北時間109年2月10日00時00分至109年4月29日23時59分，兩岸客運航線除往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場之航線外，其餘中國城市往返台灣的客運航班暫停飛航。