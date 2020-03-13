台灣今天有1美籍男性確診，研判應該是遭其所接到的美國友人感染所致。圖/指揮中心直播

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內第50例COVID-19(武漢肺炎)病例，為中部50多歲美國籍男性，獨自在台工作，2月24日曾接待4名來台的美國友人，均於2月26日離境。因接待美籍友人之中已有人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，依發病前暴露史研判，案50遭美國友人感染的可能性較高。

案50於2月27日、3月4日及7日陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，7日就醫後收治住院，10日由醫院採檢通報，於今日確診，目前於負壓隔離病房治療。

指揮中心表示，經衛生單位進一步調查，案50在2月24日接待的4名美國友人為兩對夫妻，其中一對夫妻有1人於2月24日出現冷顫、咳嗽、疲倦症狀，另1人於2月26日離境後也出現症狀，且該對夫妻在美國的家人於3月10日確診武漢肺炎。

另一對夫妻亦有1人於2月26日離境後，出現呼吸道症狀。依案50發病前暴露史研判，遭美國友人感染的可能性較高。

指揮中心指出，針對案50，目前初步掌握接觸者共64人，將持續追蹤匡列；此外，也已掌握案50及4名美國友人2月24日的活動行程，後續將進一步調查該4名美國友人在台其他時間的活動軌跡。

媒體問及案50美國友人在入境台灣時為何沒採檢?疾管署長周志浩表示，由於案50確診的美國友人在入境並沒有症狀，所以也無法採檢。

至於案50確診的美國友人居住地點，指揮官陳時中則說，據悉，該名美國友人應該是住在西雅圖，案50應該屬於境外帶入境內感染，是本土案例。

由於美國疫情險峻，旅遊警示是否考慮升級，陳時中強調，美國疫情已經到了臨界點，正在審慎評估

分區分州升級，提醒國人注意。