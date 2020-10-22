美國國務卿蓬佩奧星期三在國務院舉行的新聞發布會上宣布將《一財全球》、《解放日報》、《新民晚報》、《中國社會科學報》、《北京周報》和《經濟日報》指定為外國使團。這使得今年被指定為外國使團的中國媒體機構數量達到15家。

蓬佩奧說，此舉是反擊「中國共產黨在美國的宣傳努力」的一部分，稱這些被指定的中國媒體「被一個外國政府實質性的擁有或是有效控制」。

「我們對這些媒體可以在美國發表的內容沒有施加任何限制；我們只是想確保，美國人民、信息的消費者，能夠區分自由媒體撰寫的新聞和中國共產黨自己發布的宣傳。（它們）不是一回事」蓬佩奧說。

美國國務院同天發表的聲明說：「過去十年來，尤其是在習近平總書記任職期間，中國共產黨對中國國家支持的宣傳機構實行了更大的控制，同時試圖把它們裝扮成獨立新聞機構。習總書記自己曾宣稱，『黨的新聞輿論媒體......都要體現黨的意志，維護黨中央的權威......行動上同黨中央保持高度一致。』自由媒體受制於真相，而中華人民共和國的媒體則受制於中共。」

被認定為外國使團後，這些機構向美國國務院通報其工作人員的名單和持有的房地產。

美國國務院今年6月22日宣布把中國中央電視台（CCTV）、中新社、《人民日報》和《環球時報》這四家中國官媒在美的分支定為外國使團。今年2月18日，國務院把新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、《中國日報》發行公司和《人民日報》的海外代理美國海天發展公司定為外國使團。

美中兩國還就記者的簽證問題進行了拉鋸戰。美國國務院今年3月宣布把中國主要官媒在美國辦事處工作的記者人數從160人減少至100人。中國則驅逐了《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的大約12名駐華記者。

蓬佩奧星期天將啟程前往印度、斯里蘭卡、馬爾代夫和印度尼西亞進行訪問。

他在發布會上說，他預計，他在出訪期間舉行的會談將包括討論「自由國家如何合作挫敗中國共產黨構成的威脅」。

他還表示，美國與歐盟這個星期五將啟動就中國展開的對話。