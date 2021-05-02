對邱健寧來說，穿線是門由手感技術、顧客溝通交織而成的專業。圖／林冠良

在球場上，運動員手持球拍，運用球拍拍面接入、送出網球；在球場外，球拍穿線師憑著經驗與熟練的技巧，快速穿出最適合運動員控制力道的球拍，支援著運動員打出一場場精彩的比賽。

求學時與網球結下不解之緣的邱健寧，除了喜歡打網球，對於網球周邊裝備也十分感興趣。深入瞭解比較後，他發現球拍因廠牌、技術或類型等因素有不同差異，球拍與球線各成一門學問，因此他更著迷於鑽研球拍穿線知識。

不留退路 用穿線證明自己

研究所時期邱健寧曾利用學校體育室設備穿過球拍線，當時穿一支球拍得花上50分鐘，關注重點也只在球拍是否能繼續使用。出社會後擔任工程師的他，原本規劃把自己對網球的喜愛，保留到退休後經營網球專業運動用品店，但在遇到現在的師傅與夥伴後，他決定放棄高薪，轉而挑戰球拍穿線師這項專業。

「我給自己3個月時間準備，那時天天都到店裡練習穿線，『這次花了多少時間？使用什麼線材？網壓多少？』每次我都會仔細記錄，做為參考改進的依據。」為了考取穿線師證照，辭職後的邱健寧不敢鬆懈，不斷地進行穿線訓練，終於順利獲得認證，正式踏入穿線師行列。

遠渡重洋參賽 拓展眼界

邱健寧幫網球球友穿線累積多年經驗，萌生拓展視野的想法。他自2016年台灣公開賽開始，積極參與職業賽事協助選手穿線，更成為2019年美國網球公開賽與2020年法國網球公開賽官方穿線師。在大滿貫賽事穿線團隊選拔時，來自台灣的邱健寧與世界各地的穿線好手，一連穿了10小時的線，他完成主辦單位模擬的題目，成功脫穎而出。



邱健寧穿線迅速，平均直線花4 分鐘、橫線花8 分鐘就能完成。圖／林冠良

邱健寧回憶，比賽地區的經緯度、天氣、濕度、場地性質等，都會影響選手對球拍的需求，而球員練球與比賽的時間，也決定了每支球拍穿線的先後順序，在有限的時間內完成所有要求，對穿線師來說是一大挑戰。「賽事開始之後就是一場持久戰。」第一週賽事場次多，他平均每天要穿線超過30支球拍，往往長達12小時，除了克服久站的疲累，也須忍受手指破皮的痛楚，這就是穿線師賽事的日常。

溝通交流 成就完美球拍

現在邱健寧一支球拍不到20分鐘就能完成穿線，但最讓他有成就感的，莫過於看著球友或選手拿著自己穿線的球拍，在場上盡情地擊球、享受比賽。他也提及，作為穿線師，和人之間的交流非常重要，透過聊天互動，能迅速掌握使用者對球拍的需求，以及進行穿線調整的說明。

儘管作為球拍背後的靈魂人物，邱健寧認為，球拍穿線這項專業在台灣仍不為人所熟知，他希望能夠將穿線推廣出去，未來也規劃回到自己出生長大的桃園，為球友提供穿線專業服務。



透過熟練的穿線技巧，輔以檢測儀器，確保球拍精確符合使用者要求的磅數。圖／林冠良

※本文轉載自 《桃園誌》No：70