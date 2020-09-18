前美國在臺協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）指出，美國大選選情緊繃，民主黨總統候選人拜登在搖擺州的領先幅度逐漸縮小，因此，目前選情仍有極大變數。

時代力量於9月9日（三）舉辦國際講堂活動，邀請前美國在臺協會（AIT）處長William Stanton（司徒文）大使擔任首場主講人。司徒文大使以多年的外交工作經驗，分析2020美國總統大選對美、台、中關係的可能影響與未來發展。

司徒文大使首先介紹美國總統大選特殊的選舉人團（electoral college）制度，並以2016年希拉蕊雖然總得票數較多但卻敗給川普為例，分析目前美國如佛州在內等關鍵搖擺州的最新選情。鑒於拜登在搖擺州的領先幅度逐漸縮小，目前選情仍有極大變數。

司徒文接著分享道幾個可能影響選舉走向的因素，包含俄國與中國嘗試介入美國大選、選民壓制（Voter Suppression）、及川普屢次發表蔑視美國軍人的言論，都是接下來值得觀察的現象，而不論川普或拜登當選，可以肯定的是本次選舉會為美國對台灣及對中關係帶來巨大影響。

司徒文指出，不論是川普或是拜登，在對中、台關係的論述上都有反覆變化的紀錄。

以川普為例，儘管川普國安外交團隊不時發表友台言論，美國國務卿蓬佩奧親台姿態明顯，但川普本人對台灣議題似乎興趣不高，亦鮮少公開表態。甚至，川普在武漢肺炎之前，多次公開強調與習近平的個人情誼，惟疫情席捲全美之後，川普又以反中作為拉抬自身選情籌碼。在對台關係上，雖然川普可能把台灣作為自己抗中的籌碼，但川普的國安團隊確實展現出美國政府近年來最明顯的親台態度。

相較之下，拜登雖然給人親中的形象，但隨著美國大選的接近，川普在選戰文宣上大打拜登與中國的裙帶關係及其對美國的傷害，逼得拜登必須在對中政策上有所表態。尤其全美現在因疫情因素對中國普遍存有不滿情緒，這點使得拜登也不得不在選戰上拉開與中國的距離。

在司徒文大使的精采演說後，由本次活動邀請的牛津大學國際法學者宋承恩及佛萊契爾外交學院碩士黃柏彰進行評論。



前美國在臺協會處長William Stanton（司徒文）認為美國大選必定會為美國對台灣及對中關係帶來巨大影響。圖／時代力量

宋承恩深入分析美國在台協會甫於日前解密的雷根總統「六項保證」，並以美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）今年8月31日於傳統基金會（Heritage Foundation）演說內容為例，說明美國藉著解密六項保證電報強化對台的承諾，包括持續對台軍售，以及針對台灣主權議題不採取立場。

黃柏彰則強調我國對美外交工作除了官員層級之外，亦應思考同時加強對美公眾外交工作，強化美國人民對台灣議題重要性的了解，俾讓美國政府評估出兵援助台灣一事上能有更強民意支持。

在Q&A階段，現場聽眾除了針對活動講題的提問外，近期熱議的美豬、美牛開放議題也是大家關心的焦點。司徒文回答時提到，美國一向主張市場開放，而美國與許多國家簽訂貿易協定，並不總是考量實質上的貿易往來，而是在政治上的利益交換。



時代力量9月9日舉辦國際講堂。圖／時代力量