民主無疆界（Democracy Without Borders， DWB）是一個極具理想主義色彩的組織，它首創於2003年，總部在德國柏林。它的宗旨是要在全球推動民主化，建立一種民主的世界秩序。並且要進軍聯合國，讓它成為一個能真正代表世界公民心聲和利益的組織。

這個非營利DWB的成員有數百近千人，包括世界各國的政要、社會活動人士，組織的兩個野心勃勃的項目，其一：在聯合國組建一個「議會大會」（Parliamentary Assembly）簡稱（UNPA），它將代表世界公民，卻不代表任何政府。其二：促成「聯合國世界公民倡議」（UNWCI）在全球立足，其機制可將該組織的提案列入聯合國大會的議程中，這樣就能拓展全球民主政治的空間。

安德烈斯·布梅爾（Andreas Bummel）是組織創建人及執行長

筆者有幸被邀請進入此「無疆界」組織，並擔任顧問。想把這個理想高遠，目標宏大明確的民間機構介紹給讀者，因此跟該組織的執行長，安德烈斯·布梅爾（Andreas Bummel）作了訪談。布梅爾年輕有為，有多年參與國際組織並擔任領導職務的經驗。下面是我們對談的節錄：

聯合國的結構應當改良

布梅爾：我們當今的世界面臨許多的問題和矛盾， 如氣候惡化、人權侵犯、自由民主不張，即便是民主國家往往也並不致力於推廣民主的進步，因此我們必須想出對策來面對並試圖解決問題。聯合國裡有各國政府的代表，他們是由本國多數人選出的，但是那些沒有選他們的人民，也不在少數，這些人的聲音就被埋沒了，何況還有許多國家的首腦並不是民選的。因此我們要在聯合國組建一個「議會大會」，讓那些並無代表的公民也能夠參與到其中。至於「公民倡議」所追求的是，只要有足夠的世界公民有共同的訴求，他們即便沒有代表，也能形成一股力量，將自己的願望提交到聯合國的議事日程上來。這就是普遍的「參與權」。

廖天琪：你對聯合國現有的架構，是否有批評和改良的意見？安理會五常，其中兩個就不是民主國家，他們的否決權可以扼殺很多的積極建議。

布梅爾：這是個問題，所以應當賦予大會更高的權力，以多數來決定。也就是繞過那五常委，直接訴諸於大會。目下還無法做到這一點， 因為大會的決議，五常委都有最後決定權，或否決權。

廖天琪：聯合國裡193個主權國中，有一半多以上是不民主國家，中國現在以經濟實力招手，身後有一大堆僂儸國，任何議案中國不點頭，是難以通過的。

布梅爾：經過《經濟學人》的統計，的確很多國家不是民選的民主國，但這還不是最大的問題。真正的難度是，連民主國家都不能合作團結，來共同推動世界的民主進展。像人權委員會等機制，很多時候它們的運作都不能維護初衷。

新出籠的「民主指數」展現一些特殊現象

廖天琪：日前「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies Foundation）進行了一項民調，於2月至4月間對53個國家／地區的53,000人做了調查，並公佈了調查結果，以及全球各國的「民主指數」排名。46%的人認為本國有足夠的民主，40%的民眾認為自己國家沒有民主，但81%的人都認為民主很重要。中國人85%認同民主，有71%的中國人認為在自己國家享有民主。這個一黨專政的非民選國家，它的人民怎麼有如此的民主滿足感？

布梅爾：這是很奇怪的現象。中國沒有選舉，沒有自由，人民受壓迫，大部份人只能得到被過濾的信息，長期的「洗腦」似乎已經見效，審查制度使得反對的意見不能伸張，年輕人沒法對自由理念有真正的理解。

廖天琪：中國讓至少一半以上的人日子過得比以前好，習近平最近也宣布中國「脫貧」了。經濟發展快速，普通老百姓只關心柴米油鹽，生活水平提高就滿足了。

布梅爾：也要看被調查的對象是誰，如果問維吾爾人，他們的答案可能就不同了。你看，沙地阿拉伯的民眾，他們都覺得自己很自由，而我們知道現實並非如此。

廖天琪：有趣的是，台灣民眾的反應，台灣的民主從去年的排名20，提升到今年的11，很了不起，但是居然有受訪者說，台灣的民主太多了！總之，這樣的民調是有許多漏洞和不完美的地方，不過總的說來，還是能反映大趨勢。

布梅爾：我想提一下，除了民主指數，還有一個「認知指數」（perception index）。這是「透明國際」（Transparency International）對全球政府的貪腐情況的調查，這個指數和民主指數不同，但是也很能說明一些問題。民主體制下的貪腐情況比威權體制少得多，這是因為有制衡和監管機構和媒體的監督作用。



民主無疆界（Democracy Without Borders， DWB）是一個極具理想主義色彩的組織，它首創於2003年，總部在德國柏林。圖／擷自DWB網頁

中國扮演民主的負面角色

廖天琪：今年3月中美的外交官在阿拉斯加會面，中方代表態度倨傲無禮，提出了「中國式的民主」，中國想要改變世界的秩序和遊戲規則，這形成民主和威權兩種體制的對峙。中國在世界的經濟舞台上扮演重頭戲，連帶著也伸出了政治觸角，比如在歐盟，中國就拉上了幾個親中的國家，給他們好處，像匈牙利、希臘等，你如何看此現象。

布梅爾：我也擔憂，中國在民主方面扮演的角色是負面的。在國際關係上，中國只顧自己的利益，忽略多元、多邊的關係，特別在政治方面，總要提出是「內政問題」，不容別國干涉。在經濟上又十分強勢，影響力很大。去年底中歐投資協議的通過就很不好，雙方是不應該走到這一步的。中國今天這樣傲慢，世界的民主國家和大國企業要負相當的責任。像非洲國家，很多都依靠中國的投資和援助，依賴中國。

廖天琪：多年以來，西方以為「以商促改」的定理可適用於中國，以為中國發展了，比較富裕了，就會有更多民主，但是剛好相反，中國如今富有了，反而更專制。當然，中國的情況在人類歷史上是沒有先例的。

布梅爾：我對中國抱有希望，認為改變還是會來的。人民對許多事情不滿，只是我們並不知道，現在有了全面性的監控系統，恐怕也人民要表達反對意見或行動，更加不容易，更不安全了。不過從外面輸入民主是不可能的，需要從內部民眾的覺醒，和他們自己的感受和需要，來推動進步。

廖天琪：前些年有很多大規模的反抗行動，但是大數據、人工智能，這些全面的監控，人們的一舉一動都在電眼之下。這數據化是一把雙刃劍，有好有壞。在公共場合犯案的人，總在幾分鐘內就被抓捕。社會治安確實改善太多了。但是對異議人士，言行都受到全面監視，這也太可怕了。

布梅爾：解決問題，不應該是樹立對立面，而應當坐下來對話。根據日前的環境數據報導，世界50%的二氧化碳排放出自中國，要解決氣候危機，就不能不跟中國對話商榷。不能用孤立的方式來應對。

廖天琪：梅克爾總理就是這種態度，一般批評她對中國的「綏靖」態度，但是她總是堅持對話。

布梅爾：中歐投資協定就是她的「貢獻」，她太注重經濟問題了，現在這個協定被擱淺在歐盟，暫時不能生效。在全球化的今天，不論怎樣，以一種商榷，對話的方式來解決衝突和矛盾才是明智的。

附：民主無疆界（Democracy Without Borders）的介紹

本介紹的英文原文請見： www.democracywithoutborders.org

民主無疆界 （Democracy Without Borders）

我們的任務 (Our Mission)

民主無疆界，以下簡稱DWB，倡導一種民主的世界秩序，在這種秩序中，公民和他們的代表，參與制定以人類利益為主的全球政策。這種秩序應當建立在下列基礎之上：全球公民一律平等、聯邦體制、輔助性制度、權力分散、法治、基本人權和少數族群權利得到保護。

我們的目標( Our Goals)

—我們要追求的主要目標是，在聯合國內建立議會大會，由此發展至一個全球議會，由全世界的公民共同選舉出來一個世界議會。

—促進各種力量之間強有力的合作，並協助在國家、區域和國際的不同層級建立起民主的原則。

—支持國家或跨國的自由選舉和大選，加強世界上所有國家和跨政府機構的自由權利。

—在世界各地跨國性整合的過程中，強化民主的力量。

—努力實現民主化並對聯合國和政府間組織進行改革，使他們能夠在合法的基礎上，更好地處理跨國問題和威脅。

—捍衛和支持世界各地的民主先驅，公開反對某些國家的政府或某些人拒絕民主或對民主權利設限。

—提倡擴大跟民主相關的研究，並促進對民主原則的公開討論。

—向研究、發展和實施民主的機制和進程，提供幫助，比如某些民眾參與其中的新式民主形式，如電子式，直接或「流動式」的民主(亦作「委任制民主」)。

我們的連絡網（Our Network）

DWB擁有在全球各地都進行運作的國際網絡。我們與合作夥伴、顧問以及世界各地的組織同步。此外，我們在德國、肯尼亞、瑞典和瑞士都有分支。截至2021年3月，更多的支部正在準備中，包括

希臘、印度、毛里求斯、尼日利亞，西班牙和英國。

聯合國議會大會( UN Parliamentary Assembly, UNPA)

民主無疆界的主要項目是在聯合國組建一個議會大會，簡稱UNPA。DWB在2007年與合作者共同創立了UNPA促進會。UNPA首次向民選代表提供在全球事務中扮演一個正式的角色。作為一個額外的機構，該大會將直接代表世界公民，而不代表任何政府。

UNPA得到了世界150個國家的個人或是機構的支持。個人支持者包括1600多名現任和前任政治家以及許多前聯合國官員，傑出的學者，文化創新者，非政府組織代表，以及各行各業的公民。

聯合國世界公民倡議 (UN World Citizens’Initiative)

民主無疆界的第二個主要計劃，是促進簡稱UNWCI「聯合國世界公民倡議」的創建。2019年，DWB

與民主國際和世界公民參與聯盟（CIVICUS ）一同合作，發起聯合國世界公民倡議的促進活動。

時至今日，它已得到全球200多個民間社會團體和網絡的支持。

如果能在世界各地徵集到足夠的支持，UNWCI的機制將允許全球公民把提案列入聯合國大會的議程中。組建成的UNWCI可以協助拓展全球政治空間，拉近聯合國與公民之間的距離。

核心成員

安德烈斯·布梅爾（Andreas Bummel）

創始人兼執行長，德國



伊馮·蘇亞雷斯（Ivone Soares）

莫桑比克國會議員，副主席，UNPA負責人



丹尼爾·喬西奇（Daniel Jositsch ）

瑞士參議員，瑞士DWB主席



阿赫宇塔·薩曼塔（Achyuta Samanta）

印度國會議員，DWB印度主席（組建中）



顧問：

旦妮艾勒·阿希布奇（Daniele Archibugi）意大利國家研究所，羅馬（意大利）

埃文·因契爾（Evin Incir）歐洲議會議員（瑞典）

廖天琪（Tienchi Martin-Liao）國際筆會和平委員會副主席、歐洲之聲社長（中國）

蒂姆·穆里蒂（Tim Murithi ），開普敦轉型正義與和解研究所 （肯尼亞）

勒寧 ·瑞胡萬史（Lenin Raghuvanshi），人民警惕人權委員會（印度）

安德魯·斯特勞斯（Andrew Strauss ）戴登大學法學院院長兼法學教授（美國）

上村武彥（Takehiko Uemura ）橫濱市立大學國際文理學院教授（日本）



我們的網站

民主無疆界 www.democracywithoutborders.org

聯合國議會運動 www.unpacampaign.org

聯合國世界公民倡議運動 www.worldcitizensinitiative.org