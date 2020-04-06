中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。圖／取自衛福部臉書

中央流行疫情指揮中心今（6）日召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，今天這麼早開記者會是因連假期間，從各方面的監視和回報發現，各景點過度擁擠，認為會增加群聚風險，為加強防疫量能，特別要求要開始彈性及異地上班的規劃。

陳時中指出，這段期間有到人潮擁擠處旅遊者，要自主健康管理，首先要戴口罩，並禁止不必要的外出，嚴格的保持社交距離，相關旅遊史者，有症狀不可以上班上學，要就醫或打1922 ，有發燒、咳嗽呼吸道等症狀、腹瀉、嗅味覺異常等，都要明確告知。

指揮中心4日發出細胞簡訊警示景點包括：阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄興達港、旗山老街、雲林北港朝天宮及屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）。

指揮中心提醒，清明連假民眾南來北往互動頻繁，且部分觀光景點人潮密集，為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

指揮中心強調，國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。再次提醒民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。