曾任報社總編輯與國際公關公司主管的本報專欄作家洪博學全世界走透透，是知中派的「俄羅斯通」最近新出版《朋友，去旅行吧》新書。陳永興在電台節目邀洪博與談。(圖/陳俊廷)

武漢肺炎疫情延燒全球，俄羅斯衛生部官官網上公告「武漢肺炎病毒是重組的病毒，非天然形成」。洪博學指「中俄同盟」中國約在去年12月就已通知俄羅斯，俄國也派專家進入中國實地調查後，並將患者檢體攜返俄國實驗室…..

洪博學認為武漢肺炎最早發現的是俄羅斯，武漢肺炎是經人工重組後的病毒致使「人傳人」，所以百分百是中國生化武器外洩所造成中國與全世界災難。

曾任報社總編輯與國際公關公司主管的本報專欄作家洪博學全世界走透透，是知中派的「俄羅斯通」最近新出版《朋友，去旅行吧》新書。陳永興在電台節目邀洪博與談。針對武漢肺炎肆虐全球，洪博學在電台節目指出中國拒絕美國派遣專家進入「幫忙」，而科學家也已認定武漢肺炎病毒基因排序看到人工植入，中國遮掩的舉動昭然若揭。

洪博學指中國如被查出是在研發生化武器如此次造成全球災難，世界經濟因中國而受損，這依國際法是要賠償。他並有感的舉中國想要及早恢復經濟，工人也要薪水過日，公安竟公然進入台商工廠強逼開工結果開工馬上有人確診…..

「世界經濟與人民健康因中國研發生化武器而受損」！洪博學指武漢肺炎是中國生化武器引起全世界的災難，這是人工製造而非自然演變。最早的病毒株要演化到「人傳人」中間的宿主演化估要達萬次，但要用人工，只要改變RNA排序，就變成新病毒…

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