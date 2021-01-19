作者指出，李登輝先生（左）是「虎口下的總統」，陳水扁先生（右）是「礟口下的總統」。李登輝成功推動「民選總統」，閣公開向國際社會提出「特殊兩國論」；陳水扁停止「國統綱領」運作，閣任命非軍籍的台灣人蔡明憲做「國防部長」。 圖／擷自陳水扁臉書

近年來，台灣人相當受氣：為什麼動用台灣人的稅金去飼彼群，做支那共產黨綁匪的統戰卒仔的黃埔降將，來咬布袋？甚至判罪了，還會當繼續領退休金！社會議論的壓力，逼立法院著有所作為。

1月18的《自由時報》突然出現三篇報導，攏以「遭通緝的台灣人退將林勤經逍遙海外，爽領退俸！」為主軸，若像是要替蔡英文買辦集團，講咱不滿飼的「鳥鼠」不分族群。

報導講：林勤經是陳水扁執政期，較浮頭的資通訊專長將領，主導向美國採購有關參謀本部、三軍司令部重要的「指管通電資監偵系統」(C4ISR)的「博勝案」。閣講：林勤經2007年退伍去美國了後，調查局發現，伊涉嫌將「博勝案」第二階段的經國號戰機偵照影像系統的維修工程標金、規格等，事先透露予軍火商知，影響標案的結果，在2014年正月被高檢署依違反「國家機密保護法」通緝。

我和林勤經曾經有幾擺在資訊安全方面的會議見過面，和伊無算熟嘛無啥交情。當時，有限的片面瞭解是：伊是台灣人，伊知影台灣的國防必須擺脫赤藍黃埔幫派的控制，所以，伊敢「冒前途險」行倚主政的台灣人陳水扁。

李登輝先生是「虎口下的總統」，陳水扁先生是「礟口下的總統」。雖然兩位攏無瞭解台灣民族主義，總是，這兩個可尊敬的領導者，咁那出自原生的台灣人意念，在外來赤藍假「之那民國」體制下，著知著盡心盡自己的民族責任。李登輝成功推動「民選總統」，閣公開向國際社會提出「特殊兩國論」；陳水扁停止「國統綱領」運作，閣任命非軍籍的台灣人蔡明憲做「國防部長」。

打壓台灣人退將居心何在？

被赤藍黃埔幫派包圍的林勤經中將，當然清楚陳水扁的處境，還敢無顧軍中前途，公然徛過來台灣人這邊，一定是潛在的台灣意識的催促。目前真公開譴責蔡英文假博士的曾淼泓博士，伊是陸軍上校退伍，在軍中，因為三更半冥臨時無法度叫著妓女，來服侍酒醉的赤藍將領上司，伊被上司叫去扇喙䫌(之那話：打耳光)，才拍醒伊的台灣人靈魂。

林勤經究竟是呣是真正有非法勾結廠商，我無法度知影。總是，我逐知C4ISR對台灣的國防非常重要。

咱若回想漏屎馬上任後，如何濫用司法追殺陳水扁和彼時任職的真濟台灣人官員，尤其是正直閣可能對台灣發展會有幫助的台灣人。南科高鐵減振工程案的謝清志博士，所受著的司法迫害和凌辱，是真歹予咱祙記得的赤裸裸的民族迫害。住華府的蔡武雄博士，在情報收集技術方面相當有研究，當年伊應邀請轉來，要建設之那對台工作的公開情報監控系統，這個系統若完成，會增加之共綁匪滲透台灣，以及台灣叛徒勾結之共綁匪的困難。因為按呢，洪秀柱、盧秀燕和李永萍三位赤藍立委，在立法院強力阻礙這個計畫，而且，一支雞毛講做一隻雞母來胡亂抹黑蔡博士的計畫報告書，利用司法亂判逼蔡武雄不得不放棄計畫，離開台灣。

歸堆黃埔降將呣提，台灣人退將林勤經的案件和之共綁匪不但無牽連，閣可能有「民族矛盾」，卻被提出來做「洩露國家機密」的立法討論。《自由時報》嘛要學蔡英文敬畏赤藍了嗎？