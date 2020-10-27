歷史的真相是——1950年爆發的韓戰，真正侵略者是北韓，南韓是守護者，聯軍是協助守護，而中共的腳色正好是侵略者的幫兇，中共以為把侵略者標籤丟給美國，就可以欺騙蒼生，把自己當作受害者。圖為中華人民共和國方面的戰爭成就宣傳海報。圖為一隊美軍士兵駐守在釜山環形防禦圈的洛東江河畔，準備阻止朝鮮人民軍的進攻。圖／擷自維基百科，公有領域

中共把10月25日當作「抗美援朝」紀念日，1950年起算，剛好70年。事實上，1950年中共的所謂「抗美援朝」志願軍跨過鴨綠江，進入北朝鮮是在10月19日，這一天才是真正紀念日，但是，習近平在紀念日上的演講，全部竄改歷史，痛罵美國霸權主義，把自己當作被侵略者，充滿洗腦的味道，用台語回應就是「練肖話」。

中共是侵略者幫兇

習近平藉由韓戰歷史，用「侵略者沒有好下場，以武止戈」，形容美國，事實上，韓戰爆發，北韓就以南韓先動手，跨過38度線編造這段歷史，但是，已經還原真相的歷史剛好相反，北韓先動武，也正好說明中共自己才是侵略者，中國對台灣的併吞，武力威嚇，外交霸凌，同樣把挑釁罪名推給台灣，這是中共一貫作風，歷史昭然若揭——韓戰的爆發，打著統一朝鮮旗幟的真正侵略者是北韓，南韓是守護者，聯軍是協助守護，而中共的腳色正好是侵略者幫兇。北韓先動手，現在卻把責任歷史顛倒過來，這也是中共洗腦一貫伎倆，如今，歷史扭曲一說再說，還不知歷史早已大白天下，中共以為把侵略者標籤丟給美國，就可以欺騙蒼生，把自己當作受害者，真是荒唐透頂，所以讓我們重溫一下歷史：

1945年8月15日，日本宣布投降，加入遠東戰場不到一個月的蘇聯，也變成戰勝國，為了扶植中共，蘇聯搶進東北，接收關東軍物資，把各種生產機器運回蘇聯，並且控制關東軍武器，依法，這些武器應該交給當時的國民黨政府，但是，蘇聯故意交給中共，給予中共叛亂本錢，緊接著，蘇聯搶進北朝鮮，同樣掠奪日本遺留的各種機器，所到之處凌虐女性、屠殺朝鮮人，這些歷史斑斑可考，根據戰後的條約，蘇聯和美國先各自託管南北韓之後，必須協助韓國人建立政府，最終應該讓韓國獨立建國，但是，到了1947年，美國已經看穿蘇聯擴張野心，從歐洲開始圍堵蘇聯，於是，美蘇在朝鮮正面翻臉強碰，終於變成一場無法和解的僵局。1948年8月15日，美國在聯合國同意下，先組織南韓國會和政府，宣布獨立建國；14天之後，同年9月9日，北韓也在蘇聯扶植下，建立朝鮮民主共和國，韓國正式變成兩國兩府，美蘇兩國也開始展開撤軍行動。



在Chosin Resevoir戰役中撤退的美國海軍陸戰隊。圖／擷自維基百科，公有領域

北韓的金日成企圖統一朝鮮半島，首先要求蘇聯協助，但是史達林認為剛剛戰爭結束，實在無力再打一場，況且對象是美國，所以，希望毛澤東出馬，而毛澤東也陷入兩難，毛澤東陳兵福建沿海，正要對蔣介石進行最後清洗，但是，以當年中共海軍實力，中共實在沒有渡海戰爭的必勝信心，毛澤東也陷入長考，但是，後來的歷史真相揭露，當時毛澤東認為利用戰爭對投降的國民黨軍隊進行清洗，有助於未來中共政權的穩定，所以下定決心加入戰局，而史達林只同意蘇聯空軍支援，迴避與美國正面交戰。

1950年6月25日，北韓砲擊漢城，中共的志願軍已經駐軍鴨綠江邊，等待命令，北韓的侵略造成南韓無法反應，不到一周，漢城已經淪陷，到了7月初，聯合國才決定支援南韓，組織聯軍，其中85%來自美軍；9月初，北韓軍隊已經征服控制朝鮮半島全境，到了9月15日，美軍在麥帥帶領下，決定從仁川登陸進行反攻，美軍反攻一開始相當順利，很快推進到38度線，中共向美國喊話，只要超過38度線，中共將支援北韓，果然，中共加入戰局，再度把聯軍逼退，最終雙方在38度線展開拉鋸戰，雙方打打談談，最後在1953年達成停戰協議。

韓戰是毛澤東對國軍清洗

作家哈金在《戰廢品》一書中，描述了當年韓戰俘擄的心情，因為，當時所謂志願軍，其實大部分是國民黨投降部隊，作者在書中的主角就是黃埔軍校畢業生，內戰被俘虜後加入「抗美援朝」志願軍，戰爭中被美軍俘虜，戰俘營中分成兩類，一類要到台灣，一類要回中國，總共3萬多俘虜中，想要到台灣者是回中國的三倍，證實當年的志願是假的，完全是毛澤東主導的大清洗。韓戰老兵為了區分忠誠度，所以才會有身上的刺青故事，後來這些戰俘回到台灣，就是國民黨所宣傳的123自由日。

韓戰歷史真相已經被中共洗腦下扭曲，習近平當然腦袋不太健康，這才是中國人的悲哀。



作家哈金與他的著作《戰廢品》。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成