周天成在2019年於超級1000系列印尼羽球公開賽男單決賽奪下冠軍，也是台灣男子羽球選手的空前成就。圖／擷自維基百科，公有領域

以前，我不認識周天成，只曉得馬來西亞有一位國寶級的奧運銀牌羽球選手李宗偉。

6月28日我第一次看到周天成，和他的護理治療師高敏珊，很訝異周天成表現很和氣謙卑，完全沒有大牌選手的自大傲慢，要知道，他是世界排名第二喔！

我沒想到天成和敏珊樂意把當天「海正同學會」的原訂節目禮讓給我和關老師來講「超右腦，人生大不同。」而且當天馬上報名參加我們的《超右腦記憶讀書王》課程。7月18日上課6小時，他們像5歲小孩子一樣，學得興高采烈，收穫滿滿。

然後，來到今天（7月26日），我和關老師聽完海正訪問周天成，這才更進一步認識天成為什麼會成功。我們十分欣賞天成由內而外發展出來的智慧和聰明，也從他所分享的高手較力其間的心靈狀態，明白當中所透露出來的奧秘。

那就是：當你在自認為「應該贏定了」而鬆懈下來的時候，就是你落敗的開始；反過來，當對手這樣認自認，你卻不放棄上帝要給你的勝利，你就真的贏了！

周天成曾有三場勝過中國名將林丹的記錄，輸了七場。但他原本能勝利的另外一場，就是因為領先時放鬆了警覺而落敗。而他在泰國網球公開賽對決香港籍高手伍家朗，眼見就要落敗時，則是因為不放棄希望而致勝。

周天成說出有智慧的話：「你的身體就像一台車，你越瞭解你自己，越能發揮這台車的潛能。這台車裡面的靈魂（關老師註：方向盤）你怎麼駕馭它；你本來就是一個很好的賽車手，你知道如何駕馭這台車，就算只是一台「還好」的車，你也可以把它駕馭得很好啊！你需要強化你的內在，而不只是外表的力量大。」

天成打到世界級並且奧運金牌向他招手，其中一個關鍵是他經敏珊帶領歸入基督，他說「耶穌是我的教練。」「將一切榮耀歸給神。」是神呼召他代表臺灣人能夠為國家爭勝，又給孩子們看到力爭上游的榜樣。

從周天成這位知道柔和謙卑，多方面學習又勤奮不倦的年輕人身上，我們看到了臺灣新世代的希望。

寫於2020年7月26日晚上