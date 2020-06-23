最近調查局破了國會記者共諜案以及台商共諜案，顯見，台灣內部被紅色潛伏人口並不少，因為，國民黨對中共問題搖擺不定，國家認同也同樣搖擺，給予中共可以潛伏的機會。

只剩下民調支持度10%上下的國民黨，隨著罷韓之後，已經陷入改革困境，兩大包袱正在考驗國民黨，第一個包袱是黨產，江啟臣雖然喊出全部歸零，但是，不當黨產委員會立即回應「把766億還回來」，國民黨也立即回應：「政府拒絕協商」，所以歸零等於廢話。

黨產問題持續困擾

國民黨很清楚，目前，大多數被公聽會認證的不當黨產，全部卡在法院，不是打行政官司，就是被假扣押，國民黨意圖用協商擺脫黨產糾纏，但是，老百姓比較在意的卻是真相，更何況許多爭議的黨產案件，因為國民黨不斷用程序原則提出抗告，所以，只能依靠法院的公權力解決，本來，國民黨黨產幾十年來，就是一本糊塗帳，從李登輝時代，一路交接下來，沒有一個人對黨產金額說的準確，從接近一兆的黨產，到朱立倫時代，只剩下二百多億，現在被政府依法清算出700多億，列入不當部分，國民黨還持續用司法方式阻擋歸公，人民只看見政黨私利，不見歸零誠意。國民黨當初發現黨產變成包袱，於是開始喊出歸零，騙取選票，喊了十幾年；現在，所提出的協商，大約就是打混仗，雙方談判，說出一個可以接受的金額，然後大家拍拍手就散會。這種方式違背轉型正義的原則，民進黨當然無法接受，一旦政府同意，那麼，過去黨國高層官員上下其手，進行五鬼搬運的惡劣行徑，也就可以石沉大海。照理說，今天的黨主席，若真心為黨為國，他理應配合政府把黨產清理清楚，不持續法律杯葛，才算是有歸零的決心，否則這種改革，也是空談而已。

第二大改革困境，還是路線問題，中國帽子一戴70幾年，國民黨內清醒人士已經察覺問題出在「中國」兩字，所以喊出「台灣國民黨」的路線。目前國民黨所提出所謂，四大改革軸心，幾乎不關中國，立即遭到國台辦的抵制，中國廈門大學涉台智庫更直言，只要國民黨放棄中國意識形態，中台關係會更加嚴峻，國台辦和中國智庫也未免管太多，前不久，國民黨內向中共喊話要求，如果要國民黨保留92共識，那麼中共就不應該阻擋台灣加入任何國際組織，意思就是承認中華民國，接受兩個中國的現實，可惜，這是中共底線，問題還是無解。

台灣認同是唯一活路

國民黨內青壯派當然知道，台灣認同，是台灣人對國家形成的基本元素，而台灣認同的提昇，來自不同年代和階段，如果國民黨沒有拋棄中國認同，那麼可以斷言，未來，不管多少年，中國國民黨想拿下中央執政權，絕對沒門，至於地方選舉，或許還有些機會。

國民黨陷入兩難的原因，一則來自黨內的深藍保守派，這些人包含洪秀柱，韓國瑜，以及韓粉，這批人很在意國民黨是否還戴著中國帽子，卻並不在意一個中國是否屬於自由民主的國家，簡單說，就是所謂「紅統派」，如果失去「中國意識」，這一批人會堅定離開國民黨，而且佔有黨員數的三分之一以上，估計會使國民黨受到重傷害，其次來自國民黨對中國未來的想像，國民黨很清楚，對美國喊出親美和中路線，最符合目前國民黨路線，尤其是美中貿易戰之後，跟中共掛在一起，最終下場就是掛在樹頭上，如今「武漢瘟疫」從中國爆發，全世界正常國家都選擇站到中國的對立面，國民黨當然不會笨到與世界為敵。

其次，經濟仍然是重要因素，今天的中國，在國際上拋棄中國口號下，世界工廠名稱已經失去，經濟成長已也受到很大限制，所有中國崛起的美夢，也已經破碎，至少在未來二十年，中國可能被圍困在可以預見的專制國家集團內，只有民族主義口號的中國，無法吸引台灣，這是正在發生的現在進行式，那麼，台灣被迫必須選邊站，選擇目前西方國家陣營，或者選擇投向中國，選擇權不在黨主席，而在黨員。

改革永遠是一把兩面刀，國民黨選擇認同本土，必定可以吸納年輕有政治企圖的年輕人，卻可能逼退保守派守舊勢力，如果選擇中國，那麼，多數年輕人走的更遠，這個黨也無法年輕化，最後終會變成泡沫政黨。

最新民調顯示，執政黨的支持率從5月份的高峰，6月份一下掉落13%，只剩下28%，雖然還是最高支持政黨，但是，民意如流水，變化速度也越來越快，民進黨靠著本土意識受到認同，防疫有功民調上升，但是，只要走錯一步棋，就可能失去支持，如今在監察院提名上鬧出風坡，未來如何修憲，才是重頭戲，台灣人民睜大眼睛在看。