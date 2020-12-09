澳洲議會周二（12月8日）通過議案，授權該國聯邦政府對下級政府與外國政府達成的協議進行監管。如果發現違反國家外交政策目標的情況，聯邦政府有權予以廢除。

澳洲正在經歷史上罕見的來自擁有巨大市場的中國的全面的高強度報復。這是坎培拉對中國的打壓作出的一個重大決定。

依據這項《與外國關係法》，澳洲總理莫里森將有權對各州政府、各領地政府和地方議會以及公立大學與外國政府簽署的協議進行審查和廢除。

分析人士說，新的法律將擴大聯邦政府的權力，這或將影響到外國，特別是中國，對澳洲基礎設施、貿易合作、旅遊、文化合作、科學、衛生和教育等領域的參與。其劍之所指就是習近平直接部署的一帶一路倡議工程。

澳洲第二大州維多利亞州與中國簽署的一帶一路協定將會受到政府的審查。被列入審查的協定總共有135個，涉及國家30個。

澳洲財政部長喬什·弗萊登伯格（Josh Frydenberg）表示：「我們從一開始就不同意這個協定，現在也沒有同意。毫無疑問，在這個問題上，將會在適當時候作出決定。 」

新法規定，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）將直接負責對相關涉及對外政策的協議的審查和處理。如果存在違背澳洲對外政策目標的問題，佩恩有權要求有關方面對協議進行修改或直接予以廢止。

佩恩表示，外交部將依據新法設立一個特別機構負責對國際協議的審查工作。佩恩在一份聲明中說：「這項立法對恰當管理和保護澳洲的對外關係，確保國家對外政策的連續性是很必要的。」

今年8月澳洲議會提出有關這一授權議案的時候，中國外交部就發出過警告，稱這將會影響到中國與維多利亞州之間的「成功務實的合作」。

中國外交部發言人趙立堅說：「澳方應當客觀、理性看待中澳合作和『一帶一路』倡議，不要給中澳之間正常的交流合作人為設置障礙。」

澳洲議會通過這項議案後，中國馬上就回以顏色。中國海關總署週一宣布暫停接受澳洲昆士蘭州屠宰場Meramist出口到中國的肉類產品。據澳洲人報導，8月下旬澳洲議會通過了《與外國關係法》後，中國就禁止澳洲肉類加工企業約翰迪（John Dee）公司的對華出口。

今年5月，另外四家澳洲牛肉出口商受到出口被禁的處罰。

澳中關係自澳洲在今年5月提出要國際社會對新冠病毒源頭展開獨立調查的呼籲後就開始惡化。到目前為止，中國對澳洲的報復已經全面鋪開，被禁商品涉及煤炭、大麥、葡萄酒、海鮮、糖、木材、肉類等。

11月27日，中國商務部決定對澳洲葡萄酒徵收高達212％的關稅，導致該國葡萄酒業遭受嚴重受損。

11月30日，趙立堅在他的個人推特上轉發一張虛假圖片，譏諷澳洲軍人在阿富汗濫殺平民的醜聞。趙立堅的做法激起澳洲公眾的強烈不滿，莫里森總理直接出面，對中方的動作提出嚴厲譴責，並要求中國政府為此道歉。

中國官方媒體毫不掩飾地表示，中國動用經濟力量對澳洲窮追猛打就是要讓這個國家和其它國家明白，要想從中國市場賺錢就不能跟中國作對。但是，觀察人士指出，中國的猛烈攻擊並沒有讓澳洲政府就範，反而激起了澳洲民眾和國際社會對中共的憤怒。這可能出乎北京決策者們的預料。