白宮國家安全委員會印太事務協調員康貝爾（Kurt Campbell）說，習近平上台後在印太地區的所作所為表明其正日益破壞二戰後國際社會在亞洲建立起來的正常秩序。圖／擷自CNAS flickr，資料照

白宮負責亞洲事務的最高官員周四（1月6日）點名批評中國國家主席習近平，對外在印太地區推行脅迫性擴張政策，對內破壞中共後毛時代建立的集體領導體係要素，不斷集權、獨斷專行。他重申了拜登總統以競爭為主同時尋求合作的建設性對華政策，以及美國致力於台海和平安全、一個中國政策未變的立場。

白宮國家安全委員會印太事務協調員康貝爾（Kurt Campbell）說，習近平上台後在印太地區的所作所為表明其正日益破壞二戰後國際社會在亞洲建立起來的正常秩序。

「我們看到的是，特別是在習近平主席領導下，一系列國內國際的發展確實表明，在許多情況下，中國是一個修正主義大國，也許是以與印太地區其他國家的利益背道而馳的方式，尋求改變體係以有利於中國。」

康貝爾指出，今天中國在全球舞台上地位的上升得益於勤勞的中國人民，而美國的幫助也發揮了關鍵作用。但過去幾年中，在習近平領導下，中國針對澳大利亞採取了脅迫性經濟措施，在南中國海、東中國海、台灣海峽，以及沿印度邊界採取了更大膽和危險的軍事行動，中國在歐洲進行更為激進的戰狼外交。

「坦率說，我們感到（中國的）這些行動令人不安，並正在破壞為我們和我們合作夥伴利益服務的亞洲操作系統的穩定。」

康貝爾說，過去十年裡，習近平分解了中共集體領導的大部分要素，將越來越多的權力掌握在他手中，「我們不知道他跟誰諮詢，以及他跟誰互動更直接」。

康貝爾指出，在高度集權之下，習近平獲得不同意見和建議的能力使中國的制度變得更加不可預測和複雜，「所以我們擔心，例如，中國的一些反饋循環可能不像過去那樣有效。而且幾乎每一個決定都會導回習近平主席那裡。因此，這是一個本質上由習近平主席個人的眼界和觀點來管理和指導的極其複雜國家的制度。」

康貝爾說，拜登總統以競爭來規範美中關係，同時在競爭中尋求與中國在氣候變化、核不擴散等領域進行合作，並採取措施防止競爭轉入兩國軍事上的意外。

康貝爾說，從美中關係的角度來界定美國利益，其中最主要的是美國要在各種創新技術中保持領先地位的能力。

康貝爾說，美中關係的關鍵挑戰是，這一代美國人和中國人最重要的是認識到兩國需要共存，「其中涉及一些談判和接觸的元素是我們關係的基本特徵，這意味著要定義我們必須捍衛和應對的領域。」

他同時指出，習近平及其周圍的中國領導人對美國的戰略思考，認為美國正處於快速衰退之中，他們看不到美國獨特的自我重塑能力，因此」正在犯錯」。

康貝爾重申了拜登政府的對台政策和一中政策並未改變，「我想強調我們的立場沒有改變。它與以前的做法是一致的。我們致力於維護台海和平穩定。我們確實有一個中國政策。我們支持台海兩岸的和平對話與接觸。我們還致力於努力提高威懾力，以確保更普遍地維護這種和平與穩定。」