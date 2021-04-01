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【影音】台電台南「鹽田太陽光電場」全國最大地面型光電場 年產2億度綠電

 2021-04-01 08:27
全國最大太陽光電場正式啟用！橫跨七股區與將軍區的「鹽田太陽光電場」，預計每年產出2.07億度綠電，可提供超過5.5萬戶家庭年用電量。
全國最大太陽光電場正式啟用！橫跨七股區與將軍區的「鹽田太陽光電場」，預計每年產出2.07億度綠電，可提供超過5.5萬戶家庭年用電量。

「億起再生 綠能府城」全國最大地面型太陽光電場正式啟用！橫跨七股區與將軍區的台電台南「鹽田太陽光電場」，佔地面積214公頃，相當於300座足球場，鋪設超過48萬片光電板，預計每年產出2.07億度綠電，可提供超過5.5萬戶家庭年用電量，減碳近10萬公噸。

尤值一提的是，本項工程從太陽光電板電纜到併入電網的電流及升壓變壓器全由台灣本土業者製造，台電指出這也見證MIT光電綠能產業鏈的誕生。

台電公司表示，鹽田轉型不僅僅是綠能場域，未來規劃再設置15MW儲能系統，案場將兼具發電、能源管理應用及環境生態教育等多元功能。南市經發局指出，「鹽田太陽光電場」超越彰濱工業區100MW裝置容量，以總裝置容量150MW躍升全台最大案場，也是世界排名第46大案場。

南市府在努力活化閒置鹽灘地與謀求生態及產業發展平衡的前提下，推動全台最大地面型太陽光電案場設置。市長黃偉哲與行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮及台電公司董事長楊偉甫等人3月 31日出席「億起再生 綠能府城」啟用典禮，共同見證全國最大太陽光電場正式啟用，也代表台南向永續智慧綠能城市邁進一大步。

黃偉哲表示，非常高興陪同蘇院長見證太陽光電場啟用，台南得天獨厚有全國最長的日照時數可以發展太陽能，因此市府努力跟地方民眾溝通，透過地方及中央協力，全力推動支持國家綠能政策。

台南市戮力推動能源轉型，以十大推動項目及十大推動策略發展太陽光電，打造陽光電城2.0，其中五大地面型之一的「鹽業用地」在台電公司依據區域特性並兼顧景觀與土地利用價值下，整合廣達214公頃閒置鹽灘地，轉型地面及水面綜合型太陽光電案場，歷時近1年的運轉測試確保安全無虞，如今規模與成效冠絕全台，而光電板拼出來的在地意象也將成為沿海地區的亮眼景點。

經發局指出，「鹽田太陽光電場」同時綠能設施創造土地再利用契機，生態方面設有獨立生態池與野鳥棲息保留區維繫生物多樣性，並留存滯洪池水文治理功能，大幅降低環境衝擊，成就生態與電場平衡的活化閒置地經典範例。未南市府將與台電公司共同打造此處為環境教育場域，使綠能與生態成為台南最美的風景之一。

橫跨七股區與將軍區的「鹽田太陽光電場」，台電公司並斥資建設步道、景觀平台及環境解說看板，可一覽「鹽田憶鯤鯓」、「府城虱想起」與「黑琵舞夕陽」為主題鋪排的光電板，將重要的產業歷史與人文風情記憶鑲嵌在鹽灘地上。

台電公司表示，鹽田轉型不僅僅是綠能場域，未來規劃再設置15MW儲能系統，案場將兼具發電、能源管理應用及環境生態教育等多元功能。台電強調，鹽田案場設備皆優先選用國內產品，施工團隊亦為台南在地人力，「100%國產化」加速國內綠能產業升級與市場競爭力，並與在地共榮共好。

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