全國最大太陽光電場正式啟用！橫跨七股區與將軍區的「鹽田太陽光電場」，預計每年產出2.07億度綠電，可提供超過5.5萬戶家庭年用電量。

「億起再生 綠能府城」全國最大地面型太陽光電場正式啟用！橫跨七股區與將軍區的台電台南「鹽田太陽光電場」，佔地面積214公頃，相當於300座足球場，鋪設超過48萬片光電板，預計每年產出2.07億度綠電，可提供超過5.5萬戶家庭年用電量，減碳近10萬公噸。

尤值一提的是，本項工程從太陽光電板、電纜到併入電網的電流及升壓變壓器全由台灣本土業者製造，台電指出這也見證MIT光電綠能產業鏈的誕生。

台電公司表示，鹽田轉型不僅僅是綠能場域，未來規劃再設置15MW儲能系統，案場將兼具發電、能源管理應用及環境生態教育等多元功能。南市經發局指出，「鹽田太陽光電場」超越彰濱工業區100MW裝置容量，以總裝置容量150MW躍升全台最大案場，也是世界排名第46大案場。

南市府在努力活化閒置鹽灘地與謀求生態及產業發展平衡的前提下，推動全台最大地面型太陽光電案場設置。市長黃偉哲與行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮及台電公司董事長楊偉甫等人3月 31日出席「億起再生 綠能府城」啟用典禮，共同見證全國最大太陽光電場正式啟用，也代表台南朝向永續智慧綠能城市邁進一大步。

黃偉哲表示，非常高興陪同蘇院長見證太陽光電場啟用，台南得天獨厚有全國最長的日照時數可以發展太陽能，因此市府努力跟地方民眾溝通，透過地方及中央協力，全力推動支持國家綠能政策。

台南市戮力推動能源轉型，以十大推動項目及十大推動策略發展太陽光電，打造陽光電城2.0，其中五大地面型之一的「鹽業用地」在台電公司依據區域特性並兼顧景觀與土地利用價值下，整合廣達214公頃閒置鹽灘地，轉型地面及水面綜合型太陽光電案場，歷時近1年的運轉測試確保安全無虞，如今規模與成效冠絕全台，而光電板拼出來的在地意象也將成為沿海地區的亮眼景點。

經發局指出，「鹽田太陽光電場」同時綠能設施創造土地再利用契機，生態方面設有獨立生態池與野鳥棲息保留區維繫生物多樣性，並留存滯洪池水文治理功能，大幅降低環境衝擊，成就生態與電場平衡的活化閒置地經典範例。未來南市府將與台電公司共同打造此處為環境教育場域，使綠能與生態成為台南最美的風景之一。

橫跨七股區與將軍區的「鹽田太陽光電場」，台電公司並斥資建設步道、景觀平台及環境解說看板，可一覽「鹽田憶鯤鯓」、「府城虱想起」與「黑琵舞夕陽」為主題鋪排的光電板，將重要的產業歷史與人文風情記憶鑲嵌在鹽灘地上。

台電公司表示，鹽田轉型不僅僅是綠能場域，未來規劃再設置15MW儲能系統，案場將兼具發電、能源管理應用及環境生態教育等多元功能。台電強調，鹽田案場設備皆優先選用國內產品，施工團隊亦為台南在地人力，「100%國產化」加速國內綠能產業升級與市場競爭力，並與在地共榮共好。