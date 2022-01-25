●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

布吉納法索軍方24日宣布逐走總統Roch Kabore、凍結憲法、解散政府與國會、封鎖國界

北約增援烏克蘭，美國表示讓8500美軍高度戰備隨時佈署到烏克蘭。美國要求外交人員家屬離開烏克蘭，外交官可自願撤離。俄國計畫在英倫三島外海舉行軍事演習，愛爾蘭極為不滿但無武力可阻止，尋求歐盟協助

美國卡爾文森號航空母艦戰鬥群、林肯號航空母艦戰鬥群23日進入南海

澳洲總理莫里森的微博帳號遭福州985信息科技買下控制改名為「澳中新生活」

日本

東芝大分廠因地震設備受損暫停生產

南韓

2021年出口大增，經濟成長4%，11年來最快

中國

為了北京冬季奧運開始放寬防疫管制

印度

德里市推動1/4新登記計程車為電動車

日本軟銀投資的外送平台Swiggy募資7億美元估值倍增為107億美元

澳洲

總理莫里森的微博帳號遭福州985信息科技買下控制改名為「澳中新生活」

印尼

開始興建23億美元煤氣化廠，預計每年使用600萬噸低級煤，生產1.4噸二甲醚，減少印尼液化石油氣進口100萬噸，減少補貼預算7兆印尼盾(4.89億美元)

菲律賓

中國贈予1950萬美元軍事物資用於反毒與反恐

新加坡

2021年12月核心通膨2.1%達2014年7月以來最高

阿富汗

歐美開始與塔利班於挪威討論解決阿富汗人道危機

美國

24日F35於南海降落卡爾文森號航空母艦時發生意外飛行員彈射，7人受傷

卡爾文森號航空母艦戰鬥群、林肯號航空母艦戰鬥群23日進入南海

東帝汶

諾貝爾和平獎得主，前總統前總理Jose Ramos-Horta將再度參選總統

歐盟

提供烏克蘭12億歐元金援

英國

內閣辦公室部長Theodore Agnew稱因無法阻止疫情紓困弊案而辭職

法國

建議國民勿前往烏克蘭

德國

海德堡大學18歲生物學生，於課堂上開槍殺1人傷3人後自戕

俄羅斯

美國威脅若俄國入侵烏克蘭，將禁止出口半導體、科技產品給俄國以打擊其AI與航太產業

義大利

國會投票無法於第一輪選出總統，將進入1008大選舉人投票的第二輪

烏克蘭

北約增援烏克蘭，美國表示讓8500美軍高度戰備隨時佈署到烏克蘭

美國要求外交人員家屬離開烏克蘭，外交官可自願撤離

希臘

風暴爾必達侵襲，大雪癱瘓雅典，大批汽車困在高速公路上

愛爾蘭

俄國計畫在英倫三島外海舉行軍事演習，愛爾蘭極為不滿但無武力可阻止，尋求歐盟協助

芬蘭

期中區域選舉中間偏右的國家聯盟勝過執政的左派聯盟

美國

紐約法院判決州長的強制戴口罩令越權，需經州議會通過

加拿大

外交部上週遭駭客攻擊部分服務仍然當機

卡車司機抗爭自溫哥華往首都渥太華反對政府要求強制施打疫苗

墨西哥

2天發現超過3000偷渡客

巴西

前外長表示若盧拉勝選回任總統，與中國關係將大幅改善

智利

購買200萬計莫德納疫苗

厄瓜多

瓜亞基爾暴力事件頻傳21日發生5死9傷攻擊事件，政府稱與毒梟火拼有關，將加派1100警力以及派軍前往

海地

發生規模5.3地震2死

以色列

內閣通過種植4.5萬棵樹計畫以對抗氣候變遷

土耳其

伊朗供氣不穩導致缺電，部分製造業停工

埃及

阿爾及利亞總統訪問2日

阿拉伯聯合大公國

葉門胡塞叛軍發動第二波飛彈攻擊，由美國愛國者飛彈攔截

核准波灣國家首個特殊目的借殼上市公司

科威特

移送2資深軍官法辦，因購買歐洲颱風戰鬥機涉貪

黎巴嫩

前總理哈里里宣布退出政壇不參選國會大選，稱國家在伊朗介入下已無希望

敘利亞

俄機沿邊界巡邏含戈蘭高地，以色列與俄國緊急會議，以色列可能減少空襲敘利亞以降低衝突

庫德族部隊進攻伊斯蘭國佔領的監獄迫使300民兵投降

蘇丹

政變後外國金援斷絕，擴大黃金出口以購買必需物資

馬利

要求丹麥立刻撤軍

布吉納法索

軍方24日宣布逐走總統Roch Kabore、凍結憲法、解散政府與國會、封鎖國界

喀麥隆

主辦非洲國家盃足球賽，Yaounde Olembe體育場發生擁擠踩踏事件6死

塞內加爾

執政黨地方選舉於首都達卡、濟金紹爾敗選

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁