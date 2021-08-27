●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

阿富汗喀布爾機場遭伊斯蘭國呼羅珊分部自殺炸彈攻擊，60平民死，美軍13死，塔利班人員也有死傷，拜登誓言報復。

英國表示為了與美國等國接軌，將改革資訊法規，基於常識，而非吹毛求疵逐項查核。歐盟立即反對。

義大利航空將於10月15日停業，由新成立的義大利運輸航空取代。義大利運輸航空26起售票。

以色列將允許物資進入加薩走廊以緩和緊張情勢。

阿富汗

喀布爾機場遭伊斯蘭國呼羅珊分部自殺炸彈攻擊，60平民死，美軍13死，塔利班人員也有死傷，拜登誓言報復。

美國雖然維持制裁塔利班，但希望人道救援能運作，人道救援資金與物資可能豁免制裁。

日本

自民黨將於9月29選舉黨魁。

發現疫苗瓶裝中有粒狀物質，暫停施打163萬劑莫德納疫苗。

南韓

自阿富汗撤離391人，包括使館、醫院、職訓機構、軍事基地人員與阿富汗員工，為此正在修法以利給予阿富汗人長期居留權。

升息25基準點至0.75%，已開發經濟體中首個升息。

印度

終止長達2年半對波音737 MAX的停飛令。

紐西蘭

太空新創事業Rocket Lab在Nasdaq借殼上市，市值達44億美元。

菲律賓

核准基因改造黃金米商業使用。

馬來西亞

半導體晶片生產仍供不應求，馬國有半導體廠包括意法半導體、英飛凌，也有晶片用戶汽車組裝廠包括豐田、福特等。

越南

繼美中相繼提供越南疫苗，澳洲再提供40萬劑阿斯特捷利康疫苗，總計已提供越南達200萬劑疫苗。

中國

恒大上半年的淨利年減29%到39%，房地產開發業務與新能源汽車合計虧損約88億元人民幣。

歐盟

完成自阿富汗撤離大部分外交人員，但保留核心團隊。

英國

英國表示為了與美國等國接軌，將改革資訊法規，基於常識，而非吹毛求疵逐項查核。歐盟立即反對。

法國

在阿富汗撤離工作只進行到27日。

德國

已完成阿富汗撤軍工作。

俄羅斯

表示會視塔利班行動決定是否承認。

瑞士

羅爾鎮遭駭客勒贖攻擊，但所有資料已經從備份復原。

義大利

義大利航空將於10月15日停業，由新成立的義大利運輸航空取代。義大利運輸航空26起售票。

美國基礎建設公司Aecom、西班牙電力公司伊彼德羅拉、義大利可再生能源Ancitel能源環境公司、義大利氫能公司Cinque國際，簽訂合作備忘錄，計畫將亞平寧鐵道改為綠氫運作。

西班牙

瓦倫西亞自治區卡斯特利翁省佩尼伊斯科拉大樓倒塌2死。

穆爾西亞自治區Mar Menor潟湖因優養化5噸魚蝦死亡沖上岸，水質混濁惡臭，關閉8個沙灘，當局禁止潟湖附近使用肥料。

匈牙利

自阿富汗撤離540人後結束撤離工作。

荷蘭

26日結束阿富汗撤離行動。

美國

第二季GDP成長調升至6.6%，企業獲利創新高。

加拿大

自阿富汗撤出3700人，已結束撤離工作。

墨西哥

鑽油平台大火找到1失蹤者遺體，恢復17%產能。

巴西

輝瑞BNT與巴西藥廠Eurofarma簽訂授權製造合約，將於2022年起生產1億劑疫苗。

阿根廷

總統辦Alberto Fernandez生日宴會違反防疫規定遭起訴。

智利

南太平洋熱流包，造成智利超級乾旱。

以色列

將允許物資進入加薩走廊以緩和緊張情勢。

土耳其

美國貿易談判代表戴琪向土國貿易部長表示各國應撤除各自的數位服務稅，整合至OECD共識。

埃及

將單向開啟通往加薩走廊的Rafah關卡3天。

黎巴嫩

北部阿卡省發生族群衝突2死，出動軍方平亂。

衣索比亞

奧羅米亞州奧羅米亞解放軍武裝攻擊造成150死。

突尼西亞

總統發動緊急措施奪權後，已禁止50官員與政商人士出境。

卡達

提供疫苗給暫時滯留的阿富汗難民。

奈及利亞

與俄羅斯簽署軍事合作協議。

5月發生的Tegina學校綁架案136名學生中先前有6名死亡，26日學生獲釋。

福和會官方網頁：www.fratwn.org

福和會之友Facebook粉絲頁