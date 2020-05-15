在武漢疫情尚未解除之前，除了配合中央疫情指揮中心的指導規範措施外，每個人都可以加強自我防護能力，適度的運動不只增強抵抗免疫力更可緩解緊繃情緒與壓力。示意圖／Pixabay

1998春暖花開後迎接臺灣梅雨季節，象徵台北盆地的悶熱到來；承受師長的推薦來位於關渡平原上全國唯一的癌症專科醫院開辦復健治療業務。乍聞此訊息許多同學與學長姐都訝異問「癌症病人也要作復健」? 不都是末期安寧病人?這是二、三十年前的二十世紀普遍誤解！其實隨著診斷與治療技術日新月異不斷精進，癌症病人已似慢性病者一般，像乳癌及各種癌症腫瘤術後造成病人部分身體功能或短暫缺失如「關節活動度、肌耐力、神經異常、平衡協調、淋巴水腫、尿失禁」等各種後遺症；還有從治療期間到完成治療的身體虛弱、癌因性疲憊、疼痛控制與各樣的機能再教育等都是癌症復健物理治療介入範疇。

猶記得剛開辦沒幾個月小兒科醫師轉來一位腦瘤病童，雖有神經異常、平衡協調等問題，卻是位未滿四歲的小帥哥，初來乍到總以哭喊開場後以啜泣結尾；歷經三次的治療默契後，再來的場景是從門口櫃台就高喊「廖阿伯、廖阿伯」蹦躂蹦躂衝進來，從此院內同事總以「廖阿伯」稱呼；大半年的治療相處不只其父母、阿嬤的信賴，這惹人心疼的幼童症狀也近乎解決了，病童媽媽打算先離開空姐職位專心陪伴小帥哥到郊外休養長大；但事與願違一年多就復發轉移，即使大的醫學中心積極診治，依然藥石罔效，七歲的小帥哥就到天堂去當小天使！短暫兩年多的因緣際會不只治療解決病童症狀，也陪伴撫慰其父母；憶舊思來歷歷在目彷彿昨日，有位醫學長者曾說：「醫者治病，不能治病就止痛，若止痛也不可能，就撫慰人心。」我一直奉為圭臬，謹記在心！

COVID-19 後的復健物理治療

2019歲末年終台灣正進行總統與立法委員選舉活動，一則關於中國武漢不明肺炎的醫藥衛生訊息悄悄漫延著；歷經SARS洗禮的醫療實務工作者有點警覺、有點擔心，雖說平時秋、冬之際就會訂購些許口罩供家人佩戴使用，此時再加訂後來已無法交貨了！因為政府防疫超前部署措施以保護國人健康，事後證明正確且贏得世界各國的讚許。

復健醫學俗稱第三醫學(第一公共衛生、第二臨床醫療)，但是物理治療業務範疇卻可從健康促進、運動防護、傷病預防、特殊教育、延緩衰退與失能、身心障礙者復健、安寧照護等方面介入；對於健康、亞健康（一個人的身心狀況並非完全健康愉悅，但是到醫療機構求診檢查，卻又查不出具體的病症，就歸類為「亞健康」的狀態，基本上這是介於「健康」與「生病」之間的一種灰色地帶。）或是傷病的族群都能提供協助。所以在這彷彿世界大戰級的疫情大爆發之際，除了配合中央疫情指揮中心的指導規範措施外，每個人都可以加強自我防護能力，適度的運動不只增強抵抗免疫力更可緩解緊繃情緒與壓力；而這類資訊充斥於各式各樣網路影音平台，常讓人眼花撩亂甚至歎為觀止，最重要的是循序漸進、量力而為、小量多餐，避免運動傷害，以免未蒙其利先受其害。

如為確診正接受隔離治療者，除了配合醫療團隊診治，物理治療處置原則以日常活動、運動及心肺復健(胸腔物理治療)介入為主；搭配擺位技巧(如俯臥姿擺位等)的運用，都有助於強化病人的骨骼肌肉能力、誘發神經協調平衡與心肺臟器功能復健。

完成治療出院者應持續自主健康管理並加強個人衛生習慣與防護作為，若有身體功能損傷的後遺症應配合醫療團隊治療及建議，物理治療師的建議會以上述住院期間物理治療處置原則為基礎，針對需補強的機能再設計適當的運動與治療手法技巧，達到改善並強化身體功能儘可能回復到以前日常生活、運動及工作娛樂。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台