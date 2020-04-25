辦報 是學生時代的夢想

我從高醫學生時代因辦刊物，被記兩大過、兩小過險遭退學，但仍堅心不改，爭取言論自由，且後來還參與黨外雜誌，當時黨外雜誌也都是一再被查禁。從《台灣政論》、《八十年代》、《亞洲人》、《深耕》、《關懷》，到我與鄭南榕推動二二八平反，鄭因《自由周刊》雜誌得罪當局，最後自焚。所以，我們在戒嚴時期為爭言論自由，實在是付出很大的代價。拚到最後終於報禁開放，現在台灣不是沒有言論自由，電視天天都有人在罵總統，罵扁、罵馬、罵蔡，但我看起來只是形式上的自由。我為何還想要辦報紙？我很多朋友向我說：「那是戒嚴時期，當時沒有言論自由，當然要拚！但現在已那麼自由，我們為何還要辦報？」因為我感覺台灣的「言論品質很差」，台灣媒體品質低落。一般而言，我們認為媒體和輿論是第四權，在西方文明社會，行政、立法、司法外的第四權就是媒體，這是民間社會監督的力量，而且在我心中覺得媒體和輿論也是一種民眾教育的園地。

在台灣，我們覺得學校教育實在很失敗！從國民黨統治至今，雖然國民黨已下台，但學校教育，其實還是一元化的價值觀念。我去柏克萊讀書後，最深的感觸是西方社會教育是多元價值觀的教育，他們教育學生要學習獨立思考，別人想法與你不同沒有關係，甚至鼓勵你有不同想法，也鼓勵大家欣賞不同的見解。你可以有不同的意見，就算是我不贊成你的意見，我也要讓你有權力講話，這就是民主精神的培養。在這方面，台灣至今為何還被視為不成熟民主社會？就是教育的一元價值，我們的考試都是標準答案，例如：問你一個問題，如不是回答標準答案「就是錯」，這就是一元價值觀，也就是，社會不能容許有不同想法。

多元價值的民主社會需要獨立媒體

現在學校有鄉土教育，過去沒有！也有台灣歷史，過去沒教！還有台灣地理，過去也沒教！但雖然現在學校有教，內容也還是很有限，最嚴重的是，還在灌輸學生大中國思想、大一統的價值觀。所以，我們可以發現在台灣社會政治上如遇到不同意見的人，就會視他為敵人，會想要將其消滅。這就是過去蔣家獨裁統治的作法，可是，即使現在民進黨執政，他們還是維持這樣一元價值觀，不能有不同的聲音，也不想聽不同的批評。我想要辦報紙，其實是想延續年輕時的理想，雖然過去為言論自由努力，並曾受到很大打擊，今日既然還有點力氣，就想在退休後來辦報。

因為我們無法影響學校教育，也無法影響教育部，更無法影響學校教師保守的頭殼，至少我們辦一個媒體，還可以提供一個平台，讓很多不同的聲音、有價值的意見能在此平台發聲、討論，我覺得這對台灣社會是很好的貢獻。

我想辦報，並且用《民報》這兩個字，是有我的想法：因為《民報》就是台灣人日本時代第一份代表台灣知識份子的報紙，那個時候在東京台灣的留學生創辦《民報》後，蔣渭水成立文化協會時把《民報》從日本移回台灣，變成文化協會的機關報，這就是台灣人受到現代西方思想影響後，就知道要做民眾啟蒙的運動、文化教育的重要。但是，這份報紙最後被日本總督府禁掉；二次戰後，台灣第一位留學美國哥倫比亞大學的博士林茂生再辦《民報》，但林茂生因二二八事件被國民黨抓捕後犧牲，所以，在歷史上，《民報》是代表台灣人的知識份子言論很重要的媒體，因此，我想延續並傳承《民報》的精神與使命。

《民報》是台灣知識份子的理想

當時，一開始是想辦紙本報紙，而且想要辦一個晚報。我的想法很簡單，因為當時只有一份晚報是《聯合晚報》，《中國時報》所屬的《中時晚報》已關閉。早期對台灣很有貢獻的《自立晚報》後來也結束了，所以剩下一份《聯合晚報》。我認為台灣社會如能辦一份本土的晚報與聯晚競爭，就可以有不同的聲音，而且以台灣知識份子能寫的文章、探討台灣問題，這份報紙一定比《聯合晚報》好。

但在籌備過程，很多人就開始勸我說：「不要辦紙本，會傾家盪產！」當時算一算，一年很有可能要賠上五、六億。尤其是要克服發行的問題，非常困難。因為，早上送報生可以送四份日報（自由、蘋果、聯合、中時）；晚報送一份就只有聯合晚報，如我們另辦晚報，原有送報系統不一定會替我們送。若我們必需建立自己「發行系統」，成本絕對非常高。

加上很多朋友都說：「現在年輕人很少看紙本報紙，都在電腦網路、手機看新聞，所以建議我應該辦網路電子媒體。」我後來想想很有道理，如果要讓更多年輕人接觸，可以影響他們，就是要有電子網路媒體。

況且，我們不是資本家，也不是財團，我們只是有理想、有良心的醫師而已。我要開始辦報，當然從自己身邊朋友開始邀請，也大都是邀請醫界朋友希望他們一起來辦報。但大部分都不贊成並都說：「穩死的！會破產，而且持續不久」。他們舉例說如康寧祥辦《首都早報》、呂秀蓮辦《玉山報》都經營一年就關起來，甚至連《自立晚報》、《台灣日報》也都無法存活。

我當時想很久，在學生時代，我們甚麼資源都沒有，辦黨外雜誌時，大家都很窮，還要被抓去關，我們還是在做！現在65歲，不能說甚麼資源都沒有，雖然不是很有氣力，但也有一點點累積，如連這個都捨不得奉獻出來，我們整日想說要獨立建國那麼遠大的目標，說我們想要看到一個新而美麗國家，怎麼有可能？

我認為「如果辦報都辦不起來，不打拼，剩下的就不要再想。」所以，我也是跟朋友說，「每個人出十萬，出十萬你們不會破產，讓我來做！」我那時就是抱著這樣的心情勸募，結果很多朋友說：「好啦，穩死啦，十萬拿去，算是贊助，這種投資永遠不會賺錢，一定是有去無回……」等語，我則回應說「要不然就當成是白包給我，因為你說我穩死的！」最後我募得約五千萬資金。當時想若是辦網路電子報，大約可支持個三、四年，所以就開始辦了。

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