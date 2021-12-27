韓國總統文在寅在聖誕前夕特赦前總統朴槿惠（左），展現作為一個政治家的氣度和總統的智慧。台灣有人建請蔡英文總統特赦陳水扁前總統（右），蔡總統卻迴避這個付託在她手中，可以展現政治家風範，和人性溫暖的歷史機緣。示意圖／擷自VOA，陳志忠臉書，民報合成

「一樣米，飼百樣人」。台灣古諺語，寓深刻的哲理於農業社會質樸易懂的語言中。雖然中國國民黨刻意打壓消滅台語，但這些深刻雋永的諺語，一直深深烙印在台灣人的心板上。在寒風霪雨的聖誕夜，平常因忙碌而無暇思念親友，或因生存競爭而變得像鐵石一樣的心腸，在聖誕歌曲和感人故事的氣氛中，恢復人性應有的溫暖。但是在這樣的聖誕氣氛中，也讓我們看到人間的冷暖，和殘酷的現實。

當台灣人正沉浸在這樣的氣氛中，和家人團聚，享受溫馨的平安夜的時候，中國持續非人道壓迫新疆西藏人民，蠻橫霸道地恫嚇台灣，還宣傳拒絕聖誕節。我們不禁要自問，這像是我們可以理解的文明的中國人嗎？甚麼兩岸一家親，甚麼血濃於水，好一個打斷骨頭連著筋！幸好我們台灣跟它不同國。

韓國人民對待前幾任總統，用嚴刑峻法來形容，一點也不為過。但是本來已經被判刑要關到九十歲的朴槿惠，在聖誕節前夕得到現任總統文在寅的特赦。韓國民族性剛硬，但是這樣的特赦，尚且表現出一個文明國家人性溫暖的一面，和政治發展的光明前景。

最近台灣有人建請蔡英文總統特赦陳水扁前總統，但很可惜的是，蔡總統迴避這個付託在她手中，可以展現政治家風範，和人性溫暖的歷史機緣，只由總統府發言人聲明，用很機鋒的政治語言，說甚麼她關心的是陳前總統的健康。一方面假慈悲以洩民怨，一方面言外之意就是特赦免談。而更奸巧的暗箭則是，明明大家都看到陳水扁在他主持的《有夢尚水》的電視訪談節目中，有說有笑，自我調適良好的樣子，他還需要特赦幹甚麼？這樣的發言稿，或許出自派系幕僚，但是一切的歷史評價當然還是落在蔡英文一個人的頭上。我只能慨歎，這個發言只是一個幕僚的水準，沒有一個總統的高度和大政治家的格局和氣度。或者，蔡總統也只是這樣的水準？

韓國這幾年不但經濟發展超越台灣，連電影藝術也超越台灣甚多。現在看到文在寅總統在聖誕前夕特赦前總統朴槿惠，展現作為一個政治家的氣度和總統的智慧。這一來，台灣連總統也被比了下去。但是有甚麼樣的選民，就有甚麼樣的總統。我認為被比下去的不只是台灣總統，而是台灣人民。由此看來，台灣離正常化的國家還遠得很。唉！



韓國總統文在寅。圖／擷自維基百科，公有領域