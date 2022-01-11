台灣社等民間社團發起聯署，呼籲蔡英文總統兌現2016年「不讓阿扁孤單」的承諾，赦免前總統陳水扁。

聯署聲明指出，2021耶誕夜，韓國總統文在寅宣布赦免前總統朴槿惠，赦免令並在今年元旦送達朴槿惠手中。對這項赦免權的行使，文在寅表示， 希望能藉著這項特赦，團結全民，消弭社會分歧，促進彼此包容，期待反對輿論能諒解。

有見於此，台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社、花蓮東社、台東東社、台灣客社發表聲明，懇請蔡總統赦免陳水扁。

聲明強調，陳水扁總統是台灣第一個非中國國民黨出身的總統，他的當選是台灣民主重要里程碑象徵，國家權力可以透過選舉的民主機制和平轉移，完成台灣國家民主化的關鍵機制。扁案的發生，緣於當時台灣法制尚未成熟，也相當程度可以說是中國國民黨對失去政權的 「政治報復」， 他若遲遲不能恢復自由身，不可諱言的，一方面代表台灣社會民主尚未完全成熟，另一方面則是造成台灣社會嚴重的撕裂。

聲明指出，回顧2017年09月18日高達8成5的民進黨全國黨代表連署特赦前總統陳水扁，當時全國各地，議會、縣市首長、多數立委、各社團、機關皆是，甚至國民黨也召開記者會呼籲；今年的1 月5日，又有台南市議會決議建請中央給予特赦可見特赦已經早已是台灣藍綠共識，符合蔡總統曾提出的｢不要造成社會對立｣最大原則。即使有反對，以南韓此次特赦朴槿惠情形來看，12月初僅39.2%贊成特赦，43.7％反對，但是文在寅公布後支持度迅即飆升至六成，對文在寅政府的支持率也從12/3的37.4%衝高至12/30的47％，相差達近10%！若果能赦免陳水扁總統，以台灣社會的結構，相信回饋給主政者的支持度只會更高。

聲明提及，就成熟文明國家觀點言，扁案的繼續存在，就如同前ＡＩＴ處長楊甦棣所說，扁案的由來就是中國國民黨仍然牢牢控制著判決陳水扁的司法系統高層，並且當一個號稱民主的國家卻是將其卸任領導者送進監獄時，它在外部世界的觀感並不好！而日本產經駐台代表矢板明夫在他的臉書直言：「社會及媒體都欠陳水扁一個公正、全面的評價。...韓國的處理方式值得台灣借鑑。...」

聲明呼籲蔡總統儘快啟動赦免卸任陳總統機制，如需修法，則速速宣示正式排入立法議程，早日還給扁公平的司法，以化解誤解與衝突，增進國家團結，台灣繼續向前行！