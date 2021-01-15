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每日國際焦點

美國國務卿蓬佩奧表示將加強制裁中國相關人士等措施來維護南海和平。

加拿大總理呼籲全球共同對抗中國任意羈押外國公民問題。

以色列擔憂拜登政策將放任伊朗，因此規劃直接軍事對付。

希臘國會通過向法國以25億歐元購買8架拉法葉戰機。

美國

國務卿蓬佩奧表示將加強制裁中國相關人士等措施來維護南海和平。

雖因交接問題取消所有訪問行程，導致克拉夫特取消訪台，但改以視訊與總統蔡英文通話，表達對台灣的穩定支持。

加拿大

總理呼籲全球共同對抗中國任意羈押外國公民問題。

印尼

發現中國研究船入侵領海，將之驅逐。

北韓

閱兵中展示潛射彈道導彈。

孟加拉

羅興亞移民收容區大火，摧毀550戶。

義大利

總理孔蒂表示將通知國會面臨倒閣危機，但並未辭職。

荷蘭

在疫情關鍵時刻，總理與內閣卻因為一份報告認定過去國稅局強制收回對弱勢補貼是不當措施，而考慮辭職。總理民調支持度仍高達三分之二。

希臘

國會通過向法國以25億歐元購買8架拉法葉戰機。

尋求將1450個非法移民送回土耳其。

美國

起訴中美洲幫派MS-13的14名頭目。

以色列

擔憂拜登政策將放任伊朗，因此規劃直接軍事對付。

土耳其

表示退還S400防空飛彈會產生很多問題，希望再與美國溝通。

卡達

釋放先前釣魚遭逮捕的巴林人士。

衣索比亞

聯合國表示提格雷難民營有嚴重違反國際法情事。

阿爾及利亞

炸彈爆炸造成5死。

剛果民主共和國

伊斯蘭民兵攻擊46死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org