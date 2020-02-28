台北市長柯文哲今（28）日出席二二八事件73周年中樞紀念儀式時表示，近來台灣面臨武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）的挑戰，這次疫情再次提醒我們，即使我們有不同的過去，但是我們有共同的現在，無論面對228、面對疫情，都應上下一心、休戚與共，一同守護台灣、守護我們的家園，繼續走向共同的未來。

柯文哲致詞時表示，228事件是台灣現代史的重大事件，過去威權時期，有很長的時間，談論228是禁忌，對於事實的真相，也一直被掩蓋，進入民主時代後，終於能公開談論、正視面對這段歷史。

柯文哲指出，過去30多年來，政府針對228事件做了許多處理，從李登輝前總統以元首身分，代表政府公開道歉開始，正式啟動了歷史和解的進程，包括追思、立碑、回復名譽、賠償、歷史與人權教育、公開檔案、返還書信等一系列的措施，再到近年政府在轉型正義上的努力，雖然還無法完全撫平過去的傷痕，但台灣逐漸走出悲傷，迎向融和的社會。

柯文哲提到，今年原本希望能在228這一天，再次透過一日雙塔的方式，以正向的態度來紀念這一段歷史，不過因為疫情，這項計畫因而中止，即便如此，正向面對歷史的態度，仍然沒有改變。

他說，這一個月，台灣面臨新型冠狀病毒的挑戰，但在眾人合作下，目前疫情仍然控制得當。為了有效控制這場疫情，無論中央地方、不分黨派，都必須站在一起才能打贏這場仗。「我們不會一直停留在過去的陰影，更不會被這一次的疫情所擊倒。讓我們上下一心、休戚與共，一同守護台灣、守護我們的家園」。