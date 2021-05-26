中共強化對藏控制，西藏觀察說5月23日開始是藏傳佛教最神聖的月份薩嘎達瓦。遊客可以隨意進入拉薩大昭寺，而西藏佛教徒的行動卻受到限制。圖為西藏拉薩大昭寺／Hiroki Ogawa, CC BY 3.0

中共在建黨百年到來之際在西藏各地加強控制，海外藏人組織「自由西藏」周二（5月25日）表示，從多種管道獲得的消息看，中國政府對西藏的壓制力度顯著提升。

自由西藏組織周二發表聲明說，中國政府正在西藏採取一系列行動向藏人發出警告，不要在中共黨慶期間進行任何抗議活動。

自由西藏的合作伙伴「西藏觀察」報告了三起發生在4月份的事件。一個事件是，有六名西藏活動人士遭到拘押。這幾人過去都蹲過中共的監獄，現在被拘押的地點尚不清楚。再一個事件是，位於西藏中部的索格縣政府發出通知，禁止人們在學校攜帶佛教標識物，比如轉經筒、念珠和傳播宗教信息。第三個事件是，4月底，中共百年大慶活動規模擴大，佛教僧侶被迫制作書法作品，參加中國政府的宣傳活動，在家庭和學校也要舉行慶祝活動。

西藏觀察還說，5月初，人們發現拉薩有五家寺院的僧侶被強迫參加中共黨史和法律考試，中共試圖用中國官方的意識形態來減弱藏傳佛教的影響。

5月23日開始是藏傳佛教最神聖的月份薩嘎達瓦。這個階段，遊客可以隨意進入拉薩大昭寺，而西藏佛教徒的行動卻受到限制。

之後，西藏多吉扎寺（Dorje Drak Monastery）的僧侶還被迫在支持中共的橫幅上簽名，關注冊簽名參加中共的宣傳活動。

自由西藏的聲明引用該組織的活動經理約翰·瓊斯（John Jones）的話說：「中國政府的強硬手段是，扼殺西藏傳統文化的生命力。如果西藏慢慢地被從地圖上抹去，世界領導人將無法置之不理。」

瓊斯還批評英美領導人在西藏問題上經常受到貿易因素的干擾。他說：「偶爾發聲譴責一下是不夠的。英國首相強生和美國總統拜登把貿易置於藏人生命之上，實際上是在縱容中國政府繼續這種暴行。」

中共軍隊在1950年占領西藏。隨後，中國政府完全控制了這個地區以及那裡的佛教寺院。西藏精神領袖達賴喇嘛在1959年藏人起義失敗后被迫逃亡至印度，在那裡成立了西藏流亡政府。

西藏自治區黨委書記吳英杰上周六在北京舉行的新聞發布會上表示，最重要的是堅持中國共產黨的領導。他說，從1951年西藏和平解放以來，人們發現，只有堅持黨的領導西藏才能繼續繁榮發展。

藏人流亡政府藏人行政中央主席邊巴·次仁（Penpa Tsering）近日呼籲國際社會關注中共在西藏進行的「文化滅絕」的急迫威脅。他說：「一個占人口多數的民族完全壓倒一個占人口少數的民族，這就是文化滅絕，尤其是通過國家力量來強制推行這種碾壓的時候。」

幾十年來，西藏一直被認為是世界限制最為嚴格和最為敏感的地區之一。外國記者、外交官和其他外國人不許進入西藏，除非獲得政府准許，參加有官方嚴密控制的旅遊團。



​藏人流亡政府藏人行政中央主席邊巴·次仁（Penpa Tsering）呼籲國際社會關注中共在西藏進行的「文化滅絕」的急迫威脅。圖／擷自Penpa Tsering臉書