葉盛吉，1923年10月25日出生於日治時代，台南新營人，1930年至1936年入新營公學校，之後考入當時南部最好的台南一中，又以全校第二名畢業獲台南州知事賞。但在以日本同學為主的學校中，他深感台灣人受歧視而覺痛苦，在學中對駕駛滑翔機產生極大興趣，並於1940年取得駕駛執照。1941年他赴日本仙台投考六高，二次筆試通過而口試未過，讓他度過兩年浪人的痛苦生活，1943年再鼓起勇氣投考二高終獲錄取。

就讀二高時，葉盛吉遇見了淡水出身的同學楊威理（本名陳威博，其父在滿州國工作，故對中國東北受到日本侵略的狀況有所了解）向他鼓吹民族意識，而開始學習中文，也用中文練習寫日記，並對日本發動東亞戰爭及大東亞共榮圈的宣傳有所反省。同時，他對故鄉台灣，也開始產生新的認同，開始複習台語，並研讀《台灣語辭典》。1945年4月葉盛吉進入東京帝國大學醫學院，這時戰爭已近尾聲，東大也受到美軍空襲，躲避戰爭的生活不便和學習不順利，他已感覺日本即將戰敗，而未來的中國和台灣成為他關心的課題！當年8月15日，日本天皇發出了無條件投降的玉音放送，葉盛吉於10月10日就加入了「新生台灣建設研究會」，又當了中華民國旅日學生聯盟的涉外部員，他認真學中文，也用全新的思維看新中國，要回台灣還是去中國？是否繼續學醫？都在考驗著他的抉擇！

1946年4月2日，葉盛吉選擇回到故鄉台灣，但眼前破敗的景象讓他的理想幾乎幻滅，他悲哀的轉入台灣大學醫學院繼續未完成的學業，對當時國民黨接收的腐敗、社會的不滿、人民生活的困頓，讓他這樣充滿理想的青年開始大量閱讀馬克思主義，嚮往共產黨是很自然的。他活躍於台大學生自治會，經常辦電影觀賞及讀書會的活動！1947年的228事件對台大師生的衝擊，葉盛吉對國民黨的鎮壓更感徹底失望，他在1947年底當選自治會常務理事和班代表，並於1948年被共產黨吸收加入了組織。1949年台灣發生了「四、六事件」學潮，台大及師大許多學生被逮捕，國民黨並於5月宣布戒嚴，開始展開白色恐怖的大整肅，當年6月葉盛吉自台大畢業，其論文為《尼采之精神醫學的考察》。他在台大內科短暫實習，於1950年元月前往鳳山應召為軍醫，3月前往潮州瘧疾研究所任職，當時台大已因「中共台灣省工作委員會案」蔡孝乾自首，而有師生多人被捕，5月14日他北上打聽消息，已預感自己也將遇難，5月21日回家探望妻子，5月29日就在潮州被捕。此案四十多人中有十一人被判死刑，判決書指葉盛吉為中共台大醫學院支部負責人！

被判死刑後，葉盛吉留下20多封家書，最後一封為1950年11月27日所寫，他用日語寫了兩萬多字的「自敘傳」交代一生，並期許未曾謀面的兒子葉光毅努力用功！11月29日馬場町的刑場槍聲響起，這位充滿理想的年輕醫師，壯志未酬付出生命，享年才27歲。