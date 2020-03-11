民進黨政府，不承認「一中原則」的「九二共識」，中共禁止了旅遊團到台灣，卻因禍得福！大量中國遊客到日、韓、義大利及其他歐洲國家、伊朗等地，這些國家為了大賺「人民幣」，卻引來重大病亡疫災！圖／指揮中心提供

一位台灣好友賴函給我，奚落美國政府對於「武漢肺炎」病毒，沒有什麼作為，恐有大流行，盼望我得好好小心照顧自己，他則順便大大讚揚台灣的防疫做的很棒，多麼自豪台灣人的傑出表現，的確是這「中國病毒」激勵了台灣人的驕傲，及建立了「台灣的生命共同體」，這也從最近的民調顯示有82.3%認為自己是「台灣人」得到證明，也是歷史的新高點！

台灣這次防疫的工作的確是比其他任何國家做的早也好，是有其因素或經驗，以下是我的觀察及看法給大家參考：

（1）WHO配合中國隠匿、延宕疫情，且低估這新冠狀病毒的傳染力，使世界一百多個國家染疫：

世界衛生組織（WHO）及其他重要國際組織，已經被中國嚴重的收買，看看這次WHO竟然與放毒的中國，共同隱匿及低估疫情的擴散及威脅，WHO 甚至助紂為虐並與中國狼狽為奸，其祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）及專家竟然還讚揚中國的防疫措施，更要各國向中國學習，並感謝「武漢」，世界各國都被WHO及中國蒙在鼓裡約一個多月，WHO（聽取中國的話）認為這次也是如過去一樣的冠狀病毒，沒有什麼特殊或嚴重性，因此造成世界任何國家掉以輕心，共有一百多個國家而染疫， 除了台灣有了上次的SARS病毒的慘痛經驗外，搞得世界措手不及、天翻地覆，但也使得如：歐洲（尤其是義大利），日、韓、伊朗等疫情慘重及美國（漸漸在擴散中），一個意外而嚴厲的教訓，現在不少的國家尤其是美國，已經開始火大甚至可能將反擊教訓中國，及要求WHO改組或是整頓！看看最近美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公開指名「武漢肺炎」來自中國（而不用WHO公佈的 COVID-19），大肆譴責中國的隱匿疫情並危害全世界！

（2）台灣從SARS得到教訓及經驗，政府成立「中央疫情指揮中心」，積極主動且明快執行防疫措施：

由於中國的隱匿，及WHO（由於台灣是非會員）也沒有提供任何資訊，造成上次SARS給台灣帶來意外及重大病亡，因此這次面對「武漢肺炎」，中國雖然隠匿及延宕疫情及資訊，而台灣已經得到了上次SARS 病毒的死亡教訓及寶貴的經驗，所以特別提高警覺，由政府迅速成立「中央疫情指揮中心」，並配合民間全面動員，早日防範，積極執行防疫措施，尤其是這次面對新冠狀病毒及死亡的威脅，由政府主動召集，民間企業參與非常踴躍，迅速組成台灣國家隊，約在三週內裝置了60條生產線，日產千萬片，以應付所有醫護人員的需要，及民衆儘量戴口罩的需求，並實施實名配給制，以杜絕搶購及抬高價錢！

（3）這些年來，中共禁止其旅行團到台灣，大大減少傳染的來源：

所幸民進黨於2016年起執政，因不承認「一中原則」的「九二共識」，所以這些年來，中共禁止了旅遊團到台灣，卻因禍得福！而大量旅遊就到日、韓、義大利及其他歐洲國家、伊朗等，為了大賺「人民幣」，這些國家卻造成了嚴重的病亡疫災！而義大利為什麼是歐洲最嚴重的疫災區？因為他們也引進了中國的代工廠及幾萬的中國廉價勞工尤其是在米蘭附近，為的是降低其「Made in Italy」名牌尤其是皮製品如包包、皮鞋等的成本，以賺取更多的利潤，結果卻意想不到連命都難保，真是得不償失！

（4）台灣政府民間通力合作，並透過媒體網路，強力宣導防疫措施，以科技追蹤隔離者，降低向外擴散：

現在統派、國民黨媒體及政治人物，已經不敢太過於親中舔共，否則將受到民意的反撲譴責，因為這是威脅生命攸關的「病毒攻擊」，也難以批評民進黨政府尤其是疫情中心總指揮陳時中部長所領導的團隊，因為他們在防疫上非常盡心盡力且明快勇於負責，而病毒是不分黨派，不辨藍綠，這應是「生命價最高」的理念吧！

而大部分的媒體大肆宣傳台灣的防疫措施（如勤洗手、帶口罩、少去密閉空間的公共場所），及防疫中心的疫情報告及指示，也從SARS得到不少的寶貴經驗，用國家力量管制分配及召集製造口罩，並積極確實執行防疫政策，同時用現代科技找尋病毒來源，及追蹤所有確診者或居家隔離者的任何行跡（註：在美國追蹤個人行跡及揭露病情，牽涉到隱私權，恐難以執行！），以確保不再進一步的傳染，的確收到相當不錯的防疫效果；但一些媒體自吹自擂，並號稱台灣的醫療及疫苗技術超強，甚至超越美、歐洲、日等……並號稱全球第一棒！這或許是台灣媒體缺乏對國際上尤其是美國的醫療資源、技術（包括醫藥、疫苗）、待遇及服務的認識，所做有言過其實的報導！

（5）帶口罩，這是對病毒最基本的防衛，而台灣與其他國家的習慣不同：

台灣有不少人在平時尤其是在城市裡、騎機車或在醫院或診所裡，通常會戴著口罩，只要是防空氣灰塵污染、冬天可以保暖，而尤其是在醫院裡因人多易被傳染，所以大家看到人家帶口罩，已經習以為常，而且這次的「武漢肺炎」，透過媒體網路呼籲民眾尤其是在公共場所要儘量帶口罩，因此幾乎大部分民眾都主動戴著口罩，有了這一層最基本的保護，也減少了病毒的傳染；但在歐美國家，通常只有醫護人員在看病時或是重病者才帶著口罩，因此一般人在外帶著口罩，人家會用異樣的眼光看著你，甚至心𥚃上會怪怪的！

但未來值得擔心的是：若「武漢肺炎」的疫情在中國無法控制而繼續嚴重下去，必將造成待在中國的大量台灣人避災回到台灣，或是在不久的清明節回台掃墓，屆時台灣對於疫情的擴散及如何掌控，恐難以想像！大家可要多多小心注意防範！但我相信台灣的防範措施已經準備好了！