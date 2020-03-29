被關押的任志強開始絕食，刺激幕後策動反習的勢力集結，海外及港澳的太子黨動作不斷，據傳，中部軍區調動40萬步兵進入北京，習近平擔心政變的傳聞，也不脛而走。圖／取自中國政府網（資料照）

中共中南海最近很不平靜，台商朋友說，長安大街解放軍崗哨增加了，這是過去少有的現象，據傳，中部軍區調動40萬步兵進入北京，習近平擔心政變的傳聞，也不脛而走，傳聞當然和紅二代任志強事件有關，任的文章直言呼籲「中國人應該起身推倒紅色高牆」，已經觸犯習大王龍顏，任的朋友對外界說，被關押的任志強從25日起開始絕食，已經進入第三天，老任早有赴死的覺悟，也因此刺激了幕後策動反習的勢力集結，所以，海外及港澳的太子黨，才會動作不斷。

太子黨切割自保 反習勢力集結逼宮

最近又傳出海外「微信」社群，瘋傳一篇反習文章，文中要求召開擴大政治局會議，討論習近平的去留，轉發這篇文章的人，是太子黨陳平，陳平目前居住香港，「陽光衛視集團」老闆，當記者訪問陳平，陳平說，「文章不是出於他手，只是剛好看到，文章持平客觀，所以就順手轉發」，雖然說來簡單，但是，這樣的「反動」文章，會在審查嚴格的「微信」出現，本來就很不單純，除非有人故意要讓文章見諸於世，外界認為，太子黨已經對習近平不滿，更重要的是；習近平能夠平步青雲，後面當然有太子黨的支持，如今弄到水火不容，中南海政權的鬥爭將會加劇，反習勢力很顯然不是只有一夥，另一方面也看出太子黨想要自保，畫地切割習近平。

這封信從政治改革開頭，從黨大或者法大，一路談到台灣和香港問題，總結就是中共到底要「走資」還是「走社」，要繼續搞獨裁？還是搞民主？可以說是完全和習近平攤牌了，尤其是關於台灣問題方面，著墨最直接，逼問習近平，對於台灣問題，發起戰爭或紅色滲透，用強制性的武力統一，把世界搞亂比較重要，還是讓中台保持各自發展，遞出友誼柑欖枝，相安無事的和平狀態比較好，另外，對於香港問題，與其讓香港無止盡的街頭運動，派出大量武警鎮壓比較正確，還是應該給予香港完全的地方普選，雙方給台階下，這些選擇問題，直接在信中逼問。

2012年，習近平在紅二代支持下拿到政權，江澤民認為習近平應該會維持小鄧的路線，大家悶聲發大財，至少無須和老美強碰，沒想到習近平真心要成為世界第一強，而且推開多人共治局面，搞個人獨裁，搞到現在，整個走樣，美中貿易戰爭開打，中共直接槓上美國，企業從發展民間企業，倒退走上「民退國進」，言論上，自由退步，數位封鎖管控更加嚴厲，14億人全部姓黨，司法上無法獨立，但是，讓紅二代感到威脅的卻是和美國爭鋒，實際上，瘟疫以來，習近平就罹患了「頭痛醫嘴」毛病，隱瞞疫情結果禍害全世界，如今五毛藉著假訊息，把海外的年輕人詐騙回國，順勢把護照扣了，賺取高價隔離費用，只有紅二代和海外「法拉利哥們」，沒有受騙跑回來，這些海外紅色權貴擔任的工作就是看守「盜國賊」金庫，理解中共大外宣的詐騙伎倆，不太可能被網軍欺騙，唯一擔心的就是美中衝突越搞越大，到時候自己和習近平坐上同一輛坦克車，一起被美國砲轟，所以，看到習近平把「武漢瘟疫」甩鍋給美國，越看越心驚，為了證明給美國佬看，「我不是習近平一夥」，因此，逼宮事件必然強烈上演。

問責索賠案升火 紅二代急反習向美交心

中共紅色權貴在美國耳目眾多，更何況美國這個民主國家，資訊是透明的，就算是高層白宮消息，也可以拿到，目前，全球176國被瘟疫侵入，尤其西方國家損失慘重，調查，問責，賠償三步曲已經啟動，美國民間集體訴訟，除了伯曼律師團提出之外，又多了一個人權組織，並且舉出索賠的六種方案，3月26日，美國國會參眾兩院已經有決議案提出，參議會班克斯和霍利提出聯署，民主黨議員尚未加入，這些決議案對政府雖然沒有約束力，至少顯示人民的多數態度，要求政府對中共隱瞞疫情所造成的災難問責索賠。

民間團體把索賠金額訂為20兆美金，以目前美國股民的災損，就來到16兆美金，加上人命賠償，20兆也不過分，問題是中共絕不可能認帳，否則就不需要甩鍋了，歷史上這種索賠必須經過談判，最壞的下場就是中共拒絕賠償，接下來就走向戰爭，問題是，美國或其他國家不可能為了瘟疫賠償宣戰，所以，民間律師團建議，用中共擁有的美國債劵利息抵扣，另一個方法就是查扣中共在海外的資產，這一點，也是美國經常使用的方法，因為美金是國際貨幣，只要任何國家或個人企業涉及美金，美國的法律權利就變得隨時可達，2015年，世界足總委員私下交易接受賄絡，讓莫斯科舉辦世界大賽，美國中情局接到情報後，安排瑞士警探在蘇黎世一家飯店，把交接美金賄絡的足總委員逮捕，順勢取消莫斯科主辦權。

美國被瘟疫折騰，死亡攀升，川普也越來越火大，現在國會的問責索賠法案，也升火待發，把資產放在海外的紅二代們，首當其衝，現在當然無法成眠，所以，趕快表態反習，一來向美國交心，二來，萬一真的逼宮有成，找一位親美的領導上台，重新和美國交好，恐怕才能真正解除海外金庫危機。