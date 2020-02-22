洪博學最近新出版《朋友，去旅行吧》新書，陳永興「聽醫生講看覓」日前邀洪博學在微微笑廣播網預錄本周日11點將播出的電台節目。洪博學爆很多其海內外行人生行旅的「秘聞」，他還因持ROC護照被逮入獄。(圖/陳俊廷 合成/林崑峯)

曾任報社總編輯、國際公關公司主管，全世界走透透尤其「俄羅斯通」的洪博學在很早以前就深入俄國，每次都停留很長的時間，洪博學曾持現行中華民國護照進入俄羅斯，但因REPUBLIC OF CHINA上面有「CHINA」俄羅斯海關不放行，還認為他持假中國護照，將其逮捕入獄…

陳永興有感的說：ROC就是假中國，俄羅斯的解釋就是這樣。

洪博學最近新出版《朋友，去旅行吧》新書，陳永興「聽醫生講看覓」日前邀洪博學在微微笑廣播網預錄本周日11點將播出的電台節目。洪博學爆很多其海內外行人生行旅的「秘聞」，他還因持ROC護照被逮入獄，最後驚動他在KGB遠東部的友人才獲釋結束七天黑牢。

洪博學說，隨後旅行社與俄國逐漸發展成不要拿ROC車輪牌的護照，現在要進入俄國前可先換一本紅色中國護照效期一個月(臨時護照)，該事件，因有人在網路秀該效期一個月的紅色護照，也有媒體報導相關新聞，聽說有人檢舉此為叛國，引發熱議....。

※BBC/持中國大陸臨時護照赴俄…為了方便台灣旅客跨境遊，中國大陸當局會簽發外表與一般護照無異的臨時護照。(2017/11/07)

https://www.bbc.com/zhongwen/trad/chinese-news-41897486

※【首例】持一次性中國護照遊俄羅斯 返台後遭註銷戶籍(2017/11/07)

https://www.upmedia.mg/news_info.php?SerialNo=28422

陳永興有感的說，台灣人這段時間，感覺真鬱卒！持Republic of China護照被世界各國誤會，武漢肺炎肆虐延燒全球，各國聞中「CHINA」色變，咱台灣受牽連，早就該去「CHINA」，咱用TAIWAN台灣，世界各國也不會中國、台灣混淆不清。

陳永興與洪博學均舉說，華航改名用台灣或福爾摩沙讓世界不混淆，不好嗎?華航改台航丟臉嗎?..........

※俄羅斯以伏特加聞名，俄羅斯鋼鐵民族(戰鬥民族)稱號如何而來，更多精彩與完整內容歡迎周日上午11點「聽醫生講看覓」微微笑廣播網。

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