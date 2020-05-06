美國國務院發言人摩根·奧特加斯說：「我們把台灣視為一個民主成功故事，他們是可靠的盟友。而且我們知道台灣是世界上一股良善的力量。圖／擷自維基百科，公有領域

美國國務院國際組織事務局發出一系列推文，表揚台灣抗擊新冠病毒疫情的成就，並且支持台灣參加世界衛生大會。美國駐聯合國代表團也轉推了相關推文。

今年的世界衛生大會預訂5月17日到21日舉行。隨著世界衛生大會年會即將舉行，美國加大支持台灣的力度。從5月1日開始，美國國務院國際組織事務局展開一系列推文，加上了「為台灣發推」、的標籤。

美國國務院發言人在接受美國之音採訪時呼籲世衛組織讓台灣有意義地參與世衛大會。

美國國務院發言人摩根·奧特加斯（Morgan Deann Ortagus）說：「我們把台灣視為一個民主成功故事，他們是可靠的盟友。而且我們知道台灣是世界上一股良善的力量。在國務院，我們繼續與台灣緊密合作。實際上，我們非常仔細地研究他們如何應對新冠病毒大流行。由於他們自己在SARS方面的經驗，因此有很多關於他們如何應對、為大流行做好準備的獨立報告。他們很早就知道要小心謹慎，對世界衛生組織和中國共產黨的信息持疑，因此他們早早採取了行動。當台灣決定重新開放時我們也密切關注，向他們學習應對這種大流行的最佳做法。這是朋友和合作夥伴會做的事。我們也繼續呼籲，讓台灣有意義地參與世界衛生組織。」

奧特加斯進一步表示：「世衛組織應該讓台灣有意義地參與和允許台灣的觀察員地位。全世界可以從台灣因應新冠病毒疫情的經驗中汲取很多教訓。當然，我們認為全世界都應該以台灣為例。世衛組織不應該忽視台灣。」

美國國務院國際組織事務局的推文指出：加入我們為台灣發推，讓台灣參加即將來臨的世界衛生大會，分享打擊新冠病毒疫情的非凡專業。全世界需要台灣來一同對抗新冠病毒疫情！告訴世界衛生組織，現在是台灣的聲音被聽見的時候了。