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每日國際焦點

美國共和黨參議員魯比歐、民主黨參議員傑夫·默克利致信美國太陽能遊說團體，要求清查供應鏈是否有產品來自新疆強迫勞動，主要針對多晶矽材料。

法國召喚中國大使表達嚴重抗議，表示中國侮辱威脅法國國會議員與研究者，以及制裁歐盟官員，都不可接受。

德國將向德國軍武大廠蒂森克虜伯訂購2艘潛艇，尚需國會通過；挪威則以450億挪威克朗(1,482億新台幣)訂購4艘同型潛艇，第一艘將於2029年交船。德國與挪威2017年同意共同與蒂森克虜伯簽約建造潛艇，德國與挪威另外也共同訂購飛彈以資助研發新型飛彈。蒂森克虜伯在潛艇方面的合作夥伴為挪威孔斯貝格公司。

美國與軍武大廠諾斯洛普簽約39億美元、洛克希德馬丁簽約37億美元，發展次世代飛彈防禦系統。

美國

共和黨參議員盧比歐、民主黨參議員傑夫·默克利致信美國太陽能遊說團體，要求清查供應鏈是否有產品來自新疆強迫勞動，主要針對多晶矽材料。

日本

經濟產業省致信要求海外設備供應商提供零件與設備協助瑞薩恢復火災受損廠房的產能。瑞薩2/3產能都供應汽車業。日本先前東北地震，瑞薩停工，復工後因為電力突波造成火災，燒毀11座機台，並汙染了無塵室。

印度

總理莫迪於23日巴基斯坦「共和日」致信巴基斯坦總理表達兩國友好善意。印巴關係持續往改善方向發展。

北韓

發射2枚短程飛彈飛彈，拜登對此表示這顯示北韓沒什麼改變，但美國仍表示願與北韓對話。

金正恩向習近平強調中國與北韓團結合作的重要性。

金正恩主持破土典禮於平壤興建1萬戶新公寓。北韓5年計畫預定要興建5萬戶公寓。

菲律賓

抗議中國船艦入侵南海海域，要求離開。

總統杜特蒂統治5年期間，有61名法官與律師遭謀殺，菲國最高法院譴責謀殺行為。

澳洲

與紐西蘭外長表示中國在新疆迫害人權證據確鑿。

水災4萬人撤離，已造成第一起死亡。

緬甸

若開省獨立組織阿拉干軍加入其他各地獨立軍行列，譴責緬甸軍政府。

軍政府釋放數百名抗爭者。

南韓

總統文在寅施打阿斯特捷利康疫苗。

孟加拉

羅興亞非法移民收容營22日的大火，目前15死、400失蹤、550傷、4.5萬人撤離。

巴基斯坦

與阿富汗邊界炸彈爆炸，3死13傷。

法國

召喚中國大使表達嚴重抗議，表示中國侮辱威脅法國國會議員與研究者，以及制裁歐盟官員，都不可接受。

英國

首相強生表示英國疫苗政策的成功，來自資本主義的推動力。

德國

將向德國軍武大廠蒂森克虜伯訂購2艘潛艇，尚需國會通過；挪威則以450億挪威克朗(1,482億新台幣)訂購4艘同型潛艇，第一艘將於2029年交船。德國與挪威2017年同意共同與蒂森克虜伯簽約建造潛艇，德國與挪威另外也共同訂購飛彈以資助研發新型飛彈。蒂森克虜伯在潛艇方面的合作夥伴為挪威孔斯貝格公司。

美國國務卿布林肯在與北約秘書長會面時警告德國興建北溪2號天然氣管線增加對俄國依賴，違背了與歐洲安全需求。

義大利

海軍軍官施打阿斯特捷利康疫苗1小時後猝死，導致2名醫師與1名護士竟然遭告殺人罪，將嚴重妨礙疫苗施打進度。

俄羅斯

總統普丁接受疫苗注射，以鼓勵俄國人民施打，但是不透露是何種疫苗，以免影響人民對疫苗有偏好。俄國目前有3種俄製疫苗。

希臘

雅典埃利尼科國際機場自2001年之後停用，由目前的雅典國際機場取代，重新開發計畫在法規障礙、政治阻撓、地方抗爭中停擺，面積超過3個摩納哥的土地因而荒廢20年，2019年保守黨執政後宣誓要重新開發，23日與希臘土地開發商朗達簽約，租約99年，將改建為購物中心、住宅與旅館，促進希臘觀光以及改善居住問題。

美國

與軍武大廠諾斯洛普簽約39億美元、洛克希德馬丁簽約37億美元，發展次世代飛彈防禦系統。

洛克希德馬丁與全能太空共同發展太空衛星網5G服務。

拜登政府美國國際開發署長提名人莎曼珊泡爾，表示對外援助是對抗中國的重要工具。

英特爾將投資200億美元於亞利桑那州興建2座美國本土晶片廠，並開放為外部客戶代工。2020年英特爾因產能不足出或延遲導致股價大跌，新增產能目標改善此問題，並呼應美國製造的國家戰略。

本田受供應鏈問題影響，數個北美廠將繼續停工。

美國郵政10年重整計畫，將減慢快捷郵件送達時間從飛機空運改由路面卡車運送，以及提升價格，以避免破產清算。

引起GameStop軋空風潮的線上股票交易平台羅賓漢，本身將準備首次公開上市。

舊金山新創公司任命英國離家王子哈利為影響長。

哥倫比亞

表示國內和平最大阻礙就是鄰國獨裁者馬杜羅，因為哥國叛軍躲避到委內瑞拉難以清除。

敘利亞

俄羅斯向土耳其提議重新開啟伊德利普省到阿勒坡的3個關卡，以解除人道危機。

利比亞

法國將在的黎波里重新開設大使館。

土耳其

總統艾爾段20日撤換央行總裁後，里拉暴跌15%。央行總裁18日提高利率對抗通膨，被艾爾段視為妨礙經濟，憤而開除。

逮捕150名軍中與古蘭教士有關人士。

衣索比亞

總理阿比承認有厄立垂亞部隊在提格雷戰事期間進入提格雷。並承認有強暴等戰爭罪行發生，表示將嚴懲。

伊拉克

與美國油田服務公司斯倫貝謝簽約4.8億美元以鑽採南方96座油井。

民主剛果

1997年內戰獲勝後執政至今的薩蘇總統，以88%得票率再度續任。

最後一名伊波拉病人病癒離院，42天後即可宣布解除疫區。

尼日

21日攻擊事件死亡人數增至137人。

福和會官方網頁：www.fratwn.org