2021年，台灣在病毒、死亡與戰役的威脅下，猶如不死少女般，驚險渡過重重難關，進而讓國際社會重新看見台灣。第十六屆蔡瑞月國際舞蹈節，將從29日起在玫瑰古蹟用舞蹈發聲，特以「死與少女」等舞碼，邀大家一同超越生與死，一起追尋自由與博愛。
學者吳叡人曾說：「蔡瑞月是從被死亡糾纏的少女成長為超越死亡的少女，她在舞蹈中得到自由，而這少女的力量還會繼續傳下去。」
台灣舞蹈先驅蔡瑞月的舞作「死與少女」，藉由舒伯特D小調弦樂四重奏《死與少女》，刻畫遊走死亡與存活邊緣的少女，即使瀕臨死亡蹂躪，依舊掙扎求活的不死靈魂。
甚而，今年在安渡難關後，國際社會得以重新看見台灣如不死少女般的生命力、豐盈與美麗。
舞蹈家蕭靜文「無殼蝸牛繼續前進」運用康寧漢的舞蹈語彙，以詼諧手法展現台北東區貌似高貴的台北市民，沿路爭搶位子的曖昧情景─原來他們沒有殼，外表光鮮亮麗卻仍搶不到一房！這是無殻蝸牛族的悲哀，如同台灣在世界上沒有正式的一席之地、在聯合國組織不被承認。蕭靜文即以「生命大劇場」的形式，凸顯台灣小如市民、大至國家都處於「無殼」的狀態。在充斥著病毒、死亡與戰役威脅的2021年，依舊奮鬥前進的不屈精神。
舞蹈家蕭渥廷「請你慢慢走」以廖永來同名詩作為靈感，回應1999年發生的九二一大地震。當年，蕭渥廷看到許多罹難者在最後一刻與家人相擁難世的畫面，內心浮現難以言喻的巨痛。進而藉由「聲音劇場」形式展現倖存者對罹難家屬的懷念與過去那些美好的親情回憶。「請你慢慢走」強調唯有愛能夠療傷、才有再生的力量。
為紀念台灣舞蹈先驅蔡瑞月耕耘逾半個世紀所締造的璀璨舞蹈文化，蔡瑞月文化基金會自2006年起，每年舉辦國際舞蹈節。第十六屆蔡瑞月國際舞蹈節「病毒．死亡．戰役：2021中國對決全世界」，將從29日起至31日在玫瑰古蹟（台北市中山區中山北路二段48巷10號）登場，共有5場演出。購票洽兩廳院線上售票、蔡瑞月舞蹈社。
「病毒．死亡．戰役：2021中國對決全世界」
演出場次如下：
演出一 10/29(五) 19:45
演出二 10/30(六) 15:00
演出三 10/30(六) 19:45
演出四 10/31(日) 15:00
演出五 10/31(日) 19:45
財團法人台北市蔡瑞月文化基金會 Tsai Jui-Yueh Dance Foundation
演出地點：104台北市中山區中山北路二段48巷10號
票 價 ：全票1000元、學生票600元、敬老愛心票300元（請自備雨具）
購票方式：兩廳院線上售票、蔡瑞月舞蹈社
https://www.opentix.life/event/1444963856466575362
購票電話：(02) 2523-7547 (02) 2560-5724 ：(02) 2560-5734
信 箱 ：dance@dance.org.tw
官 網 ：http://www.dance.org.tw
捐 款 ：郵政劃撥捐款50037915 財團法人台北市蔡瑞月文化基金會