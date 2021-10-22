2021年，台灣在病毒、死亡與戰役的威脅下，猶如不死少女般，驚險渡過重重難關，進而讓國際社會重新看見台灣。第十六屆蔡瑞月國際舞蹈節，將從29日起在玫瑰古蹟用舞蹈發聲，特以「死與少女」等舞碼，邀大家一同超越生與死，一起追尋自由與博愛。

學者吳叡人曾說：「蔡瑞月是從被死亡糾纏的少女成長為超越死亡的少女，她在舞蹈中得到自由，而這少女的力量還會繼續傳下去。」

台灣舞蹈先驅蔡瑞月的舞作「死與少女」，藉由舒伯特D小調弦樂四重奏《死與少女》，刻畫遊走死亡與存活邊緣的少女，即使瀕臨死亡蹂躪，依舊掙扎求活的不死靈魂。

甚而，今年在安渡難關後，國際社會得以重新看見台灣如不死少女般的生命力、豐盈與美麗。

舞蹈家蕭靜文「無殼蝸牛繼續前進」運用康寧漢的舞蹈語彙，以詼諧手法展現台北東區貌似高貴的台北市民，沿路爭搶位子的曖昧情景─原來他們沒有殼，外表光鮮亮麗卻仍搶不到一房！這是無殻蝸牛族的悲哀，如同台灣在世界上沒有正式的一席之地、在聯合國組織不被承認。蕭靜文即以「生命大劇場」的形式，凸顯台灣小如市民、大至國家都處於「無殼」的狀態。在充斥著病毒、死亡與戰役威脅的2021年，依舊奮鬥前進的不屈精神。

舞蹈家蕭渥廷「請你慢慢走」以廖永來同名詩作為靈感，回應1999年發生的九二一大地震。當年，蕭渥廷看到許多罹難者在最後一刻與家人相擁難世的畫面，內心浮現難以言喻的巨痛。進而藉由「聲音劇場」形式展現倖存者對罹難家屬的懷念與過去那些美好的親情回憶。「請你慢慢走」強調唯有愛能夠療傷、才有再生的力量。

為紀念台灣舞蹈先驅蔡瑞月耕耘逾半個世紀所締造的璀璨舞蹈文化，蔡瑞月文化基金會自2006年起，每年舉辦國際舞蹈節。第十六屆蔡瑞月國際舞蹈節「病毒．死亡．戰役：2021中國對決全世界」，將從29日起至31日在玫瑰古蹟（台北市中山區中山北路二段48巷10號）登場，共有5場演出。購票洽兩廳院線上售票、蔡瑞月舞蹈社。

「病毒．死亡．戰役：2021中國對決全世界」

演出場次如下：