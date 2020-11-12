拜登發表勝選演說，強調要做全美國人的總統，不分黨派、族群的團結所有美國人民，來為選票投给他的選民及沒有投票給他的人做更好的服務，因為民主政治，在選舉中彼此競爭的人是對手而不是敵人。圖／擷自PBS News hour

從媒體報導美國總統候選人拜登發表的勝選演說論政黨政治之真諦。拜登與川普經過一場激烈的總統競選角逐活動後，嬴得超過選舉人團數門檻以上的拜登立即發表其勝選演說：他要做全美國人的總统，不分黨派、族群的團結所有美國人民，來為選票投给他的選民及沒有投票給他的人做更好的服務，因為民主政治，在選舉中彼此競爭的人是對手而不是敵人。

誠哉斯言，誠如法國政黨理論權威學者杜瓦傑（Maurice Duverger）在其名作《政黨論》中所言：「政黨政治不是仇敵政治……政治本來就帶有紛爭衝突性，而既有紛爭就須透過温和妥協而加以解決」，因為沒有温和與妥協就沒有良性政黨政治的運作以推動民主政治，老牌的民主政治的英國實施政黨政治成功之主要因素，乃是其國人於16世紀起就養成了「温和與妥協」之優質風範，因而其國家無論是保守黨、工黨、自由黨等在平時於國會中實施內閣制政黨政治，內閣由在國會選舉中赢得多數的政黨组織內閣執政，而在野黨負責監督執政黨之施政，因而在野黨亦等於為英王陛下及全國百姓監督執政黨之施政，防止執政黨的失職或濫權，充當國家政治之防腐劑，所以在野黨在英國又稱為「陛下忠誠的反對黨」（Her Majesty's Most Loyal Opposition），因此執政黨舆在野黨在英國民主政治制度是同樣重要。

協調與妥協為政黨政治核心理念

而朝野政黨彼此之間是既聯合又競爭，他們一切政治作為都會為了國家與人民的福祉而奉献，在國家遭受外敵侵犯或發生重大政經變故之危機時，各政黨亦會自動政黨休戰以共赴國難，英國如此，美國亦如是，美國是從英國在北美13州殖民地獨立建國，他們的憲法是實施三權分立總统制的聯邦國家，但美國人自1787年制定全世界第一部成文憲法，於1789年開始實施，建國兩百多年以來，其國人皆能傳承其母國英國人民「温和與妥協」之優質風範，深體政黨的形成乃在於協調與妥協之重要性。而日前美國拜登總統候選人所發表的勝選演講中所指出：要為支持他的人服務，也要為沒有支持他的人服務，因為他要做的工作乃是要為全美國人服務的美國總統，而依照美國憲法而團結全民為全美國謀幸福生活的美國總統。