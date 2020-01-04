黃智賢在中國電視節目名稱「這就是中國」口沫橫飛說：「中國不是沒有言論自由，只要你不談政治，中國人的自由比西方國家還要多」，她不但是紅色中共化妝師，現在有多拿了一個執照，「紅色中共辯護師」。圖／擷自中國東方衛視官方頻道

2020年開啟，中國網民多了一項福利，忘記各種密碼不要擔心，政府「密碼管理局」為你服務，打一通電話，就可以告訴你密碼了，對於不擅記憶的老人，更是最佳福音，簡單說：「現在連最隱私密碼也共產了」，所以，前不久，因為稱呼蔡英文總統，而得罪中共的台灣網紅「波特王」，在中國「微博」帳號立即被改了，無法登入，中共要確保，在共產黨治理下，一切歸黨，人人透明，走在街上沒有穿衣服。

中共黨中央說，多了這項服務，人民更加自由，有忘掉密碼自由，對背誦數字不好的人，肯定是福音，但是，有人大罵；「最廉價的自由又被剝奪了」，現在，終於有人出來，替中國人沒有自由，大聲反駁了，這位女士就是名嘴黃智賢。

黃智賢在中國電視節目名稱「這就是中國」口沫橫飛說：「中國不是沒有言論自由，只要你不談政治，中國人的自由比西方國家還要多」，好一個不談政治，這就是黃智賢神邏輯，她不但是紅色中共化妝師，現在有多拿了一個執照，「紅色中共辯護師」。

說得也對，「只要不談政治，自由就充滿天地之間」，有一次，記者訪問南非總統曼德拉，問他；你被關在小島上24年，請問失去自由的感覺如何？曼德拉說；「他們只是關押我的肉體，無法關住我的思想」，說得很對，思想可以超越囚籠，問題是，有幾個人辦的到？

中國無處不政治 憲法僅供參考

黃女士似乎忘了，中國的政治這兩字，範圍有多大，不就是涵蓋天地之間嗎？簡單說，中國無處不是政治，政治兩字包山包海，你談人權，請問算不算政治？去年，12月13日，20位維權律師在廈門關門討論中國的人權，下場就是20人全部被逮捕，罪名是「顛覆國家」，你談宗教，請問算不算政治？中國「秋雨教會」的牧師王怡，只是談宗教自由，就被叛了九年徒刑，罪名也是顛覆國家，說不定有一天，你走路踢到石頭，落入水溝，罪名也是顛覆國家，在中國監牢裡，最普及的罪名就是顛覆國家，請問宗教和政治有甚麼相關？台灣的李明哲也不談政治，他談NGO組織的工作，下場是被中共關押判刑了，罪名顛覆國家，數百萬維吾爾族人也沒談政治，只是因為宗教語言不正確，全部被強制進入集中營，接受再教育，在中國，談鼠疫，談非典，談維尼熊，談美中貿易，談豬瘟，全部直接定義；「妄議中央」，都屬於政治，都可能顛覆國家，黃智賢明白嗎？在中共統治下，不是依照黨中央所規定「七不講」，就可以沒事了，還有更多不可說，是沒有明文規定的，這些不明文規定的範圍，全部和政治分不開。

中國憲法規定人民有言論自由，但是，憲法僅供參考，2007年，中國通過「人權保障法」，但是，中國人權並未受保障，因為黨的規定凌駕一切法律，在中國沒有司法獨立這種事，共產黨認為你犯法，你就犯法，現在，你告訴我；中國有言論自由，誰相信，誰就是傻瓜。

為甚麼中國的電視節目要台灣人去談言論自由，原因很簡單，透過台灣人的嘴巴告訴中國人，你們在中國，生活很自由，比台灣人好太多，中國好棒棒，如此而已，畢竟，來過台灣的中國人，根本就是少數，但是，中國人自由不自由，如人飲水，冷暖自知，只有中國人自己明白。

全球自由指數 中國敬陪末座

愛爾蘭作家蕭伯納說：「中國人自古以來，是限制自由最厲害的國家，他發明裹腳布，限制女人自由，還告訴女人，這樣走路很漂亮，如同馴鳥師，把鳥兒的飛羽剪斷，即便不用鳥籠困住你，小鳥還是不會飛走」，有一次，我訪問一位專門賽鴿的玩家，如何可以讓鴿子不會飛走，這位老兄說，「給鴿子娶一個老婆，放飛的時候，老婆在家裡守候，這隻鴿子就不會逃亡」，這套理論被中共運用的很巧妙，你可以申請出國旅行，但是，你必須保證人，甚至財產擔保，一旦你拿到出境證明，到了他國，你就會陷入掙扎，你要不回來，倒楣的是保證人和財產沒收，請問，這是哪門子自由？

自由指數可以客觀比較，根據2019年「非政府人權組織」CIVICUS對全世界國家自由度的調查，分成五個層面；開放，狹窄，限制，壓抑，封閉，結果台灣被列入開放國家，自由度亞洲第一，中國被列入封閉國家，一共有24個國家共列。

請問：中國自由嗎？

2018年加拿大智庫莎菲對全球自由指數的調查，台灣第十名，比美國，德國，韓國還要自由，中國排名135名，連台灣的車尾燈都看不到，請問中國自由嗎？

黃智賢，邱毅，吳斯懷，白狼，其實都屬於大中國民族主義者，這是個人的選擇，你可以為自己的中國辯護，無關是非，甚至痛罵「反滲透法」限制個人自由，但是，令人瞧不起的是，有些人刻意顛倒黑白，遮掩真相，以為可以欺騙全世界，卻無法騙過自己，因為他們最害怕的就是回到中國生活，他們心裡清楚，中國沒有自由。