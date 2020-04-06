中共不等於中國、中共不代表中國，或反共不反中等。會這樣寫或這樣說，顯然是寫的人、說的人在下意識裡，皆對共產黨存有惡感，而對中國懷有好感。圖／取自中國人大網（資料照）

常在報章雜誌、政論節目、網路媒體上見到或聽到：中共不等於中國、中共不代表中國，或反共不反中等。會這樣寫或這樣說，顯然是寫的人、說的人在下意識裡，皆對共產黨存有惡感，而對中國懷有好感。或者是，有意區分政黨與國家，對前者明顯排斥並否定，對後者則顯現同情及接納。此般情愫不難理解。但在過去，一提及俄共、波共、捷共等，自然就意會到當年蘇俄、波蘭、捷克等國家。不是嗎？何以唯獨硬將中共與中國區隔開？

試想，習近平固然是中國共產黨的總書記，可也是中國的國家主席。當他出席APEC（亞太經合會）或G20（二十國集團）等時，所代表的並非中國共產黨或一介黨員，而是整個中國。再者，未來以美國為首的民主國家，若為這場武漢肺炎之危害人類討公道，彼等欲討伐的對象即為中國。同樣的，國際上簡稱新型冠狀病毒（武漢肺炎）即為中國病毒（Chinese virus）。雖然國內有人刻意稱做中共病毒，但在國際上，罕有人稱之為Chinese communist virus，畢竟除了累贅，世人皆已知中國就是在中國共產黨治理下。即便簡稱CCP virus亦嫌多此一舉。

「反共不反中」潛藏中國情懷

至於「反共不反中」一語，郝柏村亦曾言，且說得一副正氣凜然狀。實則，郝不但不反中，亦不反共，否則何必赴中恭聽共黨高官訓誡，又與解放軍等同唱國歌？之後的許歷農以降，至吳斯懷等亦復如此。謂其為舔共媚中恐較貼切。

倘使「反共不反中」行得通，則果真有一天台海發生激戰，是否台美等聯軍僅能挑老少共產黨員，個個予以射殺，而不能轟擊中國本土，以致損其建物，傷其百姓？當然沒這回事，否則史上就無日本廣島、長崎之原爆慘劇了。

末論大陸一詞。此詞顧名思義，乃指一大塊陸地，如美國、中國、俄國等幅員遼闊的國家，或亞洲、歐洲、美洲、非洲等大片地域。故大陸一詞非中國專有。鮮有人會說：我將到美國大陸留學、我將去歐洲大陸觀光等等，則又何須畫蛇添足，中國大陸講個不停，或寫個不止。

務必知曉，中國與在台同路人要我們講大陸，就是在搞一中之統戰。即大陸內地、台灣島嶼同時鎖入極權中國裡。