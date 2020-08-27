因其戰略位置，美國將南中國海視為重要海域。上月，美國國務卿蓬佩奧表示，中國在南海的領土聲索「完全不合法」。這是美國政府首次在南海領土爭議問題上表明立場。示意圖／擷自美國海軍網站

美國政府高官週三表示，對中國公司和個人的制裁展現美國對中國把南中國海軍事化的強烈反對，華盛頓將繼續支持沿岸國家維護主權。

美國國務院一名高級官員在周三的電話會議上表示，施加制裁「是為了加強我們對東南亞沿海國家維護其主權的支持，並反映出我們對北京日益無恥地使用脅迫手段來阻止其他聲索國獲取近海海洋資源的深切關注。」

週三早些時候，美國把24家參與中國在南中國海修人工島和把這些島嶼軍事化的中國公司列入實體名單，並對一些中國公民實施簽證控制。

這名國務院官員表示，中國國有企業在建設和軍事化南中國海方面發揮關鍵作用，例如被制裁的中國交通建設股份公司（CCCC）的子公司「在世界各地從事腐敗、掠奪性融資、環境破壞和其他不當行為。」

根據商務部的禁令，這些被制裁的公司將被列入美國出口管制的黑名單，需要獲得商務部頒發的許可證，才能與美國公司交易。

商務部一名高級官員在同場電話會議中表示，過去五年，美國對被制裁實體的出口額約500萬美元，「許可證要求適用於所有受《出口管理條例》約束的項目，包括硬件、軟件、材料、設備和技術。」

國務院在聲明中表示，美國還將對「負有責任或參與合謀」在南海修建人工島、把南海爭議地區軍事化、脅迫東南亞聲索國等行動的個人實行簽證限制。

國務院高官在電話會議上表示，美國已確認被制裁人員及其親屬的身份。

美國智庫戰略與國際研究中心的南海問題專家波林（Gregory Poling）告訴美國之音，美國施加制裁的經濟效果可能有限，但傳遞的信息是，美國準備採取更多行動。

波林說「華盛頓對中國在其鄰國海域的非法活動日益感到擔憂，並希望加大對北京的壓力，試圖說服中國改變其行為。」

多國對南海島嶼主權的爭端已持續數十年，中國、台灣、越南、馬來西亞、菲律賓、印度和文萊都提出了主權聲索。

然而，今年以來，中國在該地區屢屢挑釁，北京政府加大力度在爭議地區填海造地、修建軍事設備，導致緊張局勢升級。

因其戰略位置，美國將南中國海視為重要海域。上月，美國國務卿蓬佩奧表示，中國在南海的領土聲索「完全不合法」。這是美國政府首次在南海領土爭議問題上表明立場。

中國官方尚未對有關南海問題的中國制裁措施做出回應。中國官媒《環球時報》則引述中國專家的話說，美國「挑動地區緊張局勢目的明確，但不會得逞」。

波林預計，制裁將加劇美中之間本已緊張的關係，但難以改變中國的戰略目標。

「中國外交官將對這些聲明做出嚴厲回應，這將加劇華盛頓和北京本已緊張的關係，」波林說。「但我不確定中國的水上戰略會有多大變化。中國正在尋求一項長期戰略，將東南亞國家趕出南中國海。除了這一聲明之外，這一戰略不會改變。」