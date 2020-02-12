武漢地區的醫療系統己經陷於崩潰狀態，病人太多、醫院床位不夠用、醫藥缺乏、很多醫療人員被感染。但連續2天中國軍機繞台，耀武揚威，展現邪惡的本質。圖／國防部

武漢肺炎已經傳遍了中國，在全世界鬧得沸沸揚揚，為了抑制疫情，中國已有80多個城市實施封城，日前北京與上海也先後宣布封城，等同宣告4大直轄市皆已遭武漢肺炎攻陷，可見疫情正持續擴展，中國面臨重大危機！

另外有一條消息，連續2天中國軍機又繞台，解放軍多架軍機經巴士海峽進入西太平洋，再由宮古水道飛返原駐地。事隔不到24小時，在武漢肺炎疫情持續蔓延，大家忙著防疫工作的關鍵時刻，解放軍竟然派軍機兩次繞台，企圖擾亂、恐嚇、挑釁台灣人民！立委陳亭妃問得好：「這個政權還有絲毫的人性存在嗎？」

武漢肺炎會如此迅速的惡化，完全是因為在疫情發展的初期，中共政權隱瞞真相，痛失「控制疫情」的關鍵時刻，造成今日慘狀。中共政權不改過去的惡霸行為，仍然在耀武揚威，實在不可思議。

再者，武漢肺炎迅速地橫掃全中國，暴露了中國「醫療系統虛弱」，醫療人員、設備、器材、藥品等都不足，不是一個現代化國家應有的現象。為什麼要建造航空母艦而不蓋醫院？為什麼要養那麼多的軍隊而不訓練更多的醫療人員？為什麼要製造那麼多的武器而不增加醫療設備器材？這些現象說明中共政權為了稱覇世界，大肆擴張軍力而犧牲了人民的健康，這種窮兵黷武政權不應該存在於今日自由民主的國際社會。

湖北省被犧牲了

從武漢疫區傳出來很多驚人的畫面如：「有人在路上走著突然倒地死亡」，「在醫院裡面排隊就醫者倒地死亡」，「確診得到武漢肺炎者被關在家，門被鐵釘封閉」等慘狀。也傳出人員大量死亡的消息，並且指控中共發佈的統計數目完全不準確，應該「在數字後面加兩個零（乘一百倍）」。另外有一則訊息，因為「試劑」與病房都嚴重短缺，能夠得到用試劑「確診的人數」大約是「就醫人數」的百分之五，其他百分之九十五的病人只能拿到一些藥，在家裡療養。沒有得到確診的人死亡，就不會算到武漢肺炎死亡的總數。因此在中共所公布的數目乘20倍，會是比較準確的數目。

訊息顯示武漢地區的醫療系統己經陷於崩潰狀態，病人太多、醫院床位不夠用、醫藥缺乏、很多醫療人員被感染。中國的其他地方因為本身的需要，不能夠給予有力的支持，在這種彈盡援絕情況下，得病者不能作有效隔離，疾病的傳染不能作有效的控制，中共中央不得不派兵接管。

最近解放軍已經開進湖北省，展開全面軍事管控。現在武漢地區採取的措施是「徹底隔離」，所有的病患包括所有的發燒者，都要集中送到「方艙醫院」。當地流出的影片顯示，有人在拚命的反抗下，被強制送醫。

「方艙醫院」到底是什麼碗糕？且看媒體報導：「就是一個偌大的空間，擺了許多的床位，專門收治確診的輕症患者，不過住進去的部分患者卻發現，裡頭設備和醫療資源不足，咳嗽聲此起彼落，而且床位像是大通鋪，幾乎沒有隔離措施，有引發交叉感染等疑慮。中國網友更直指，方艙醫院是死亡集中營更宛如超級病毒的培養皿」。現在住在武漢地區的居民們，三不五時就會有軍警上門量體溫，有發燒者就被強制送「方艙醫院」。

在武漢肺炎的衝擊下，中共政權展現出邪惡的本質，我們只能期待「邪惡，滅亡吧！」。