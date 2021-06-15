2021.6.14北約組織首腦峰會公報的最後聲明將中國定位是對這個西方聯盟的安全危險。圖／擷自PBS News hour影片

北約組織首次將北京指定為構成「系統性挑戰」。北約組織在6月14日公布北約首腦峰會的公報。

據路透社報導，據事先獲得的一份公報副本顯示，北約組織領導人在這份公報中說，「中國明確表述的野心及強勢行為，對基於規則的國際秩序以及與聯盟安全相關的領域，構成系統性的挑戰」。

報導表示，這對美國總統拜登來說是一個外交勝利。拜登敦促北約國家領導人抵抗中國的專制主義及日益增加的軍事實力。而北約的最後聲明將中國定位是對這個西方聯盟的安全危險。這個說法將為北約組織的政策定下基調。

前一天，由全球最富有的民主國家組成的七國集團峰會發表的公報批評了中國在新疆的人權，對台海問題首次發表看法，呼吁恢復香港的自由和高度自治，要求對中國新冠病毒的來源全面調查。

拜登表示，俄羅斯和中國沒有按照西方所希望的那樣行事。他指的是西方國家自1990年代中期以來，希望將兩個國家帶入自由民主陣營的努力。

報導說，在對中國形成一個普遍立場的跡象是，歐盟此前已經將北京定為是一個「系統性對手」，已經不再是一個良性的貿易伙伴。

報導表示，北約組織秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，中國從波羅的海到非洲日益增長的軍事存在意味着，北約組織必須要做好準備。他說，「中國在接近我們。我們在網絡空間看到他們，我們在非洲看到他們。我們還看到中國在我們自己的關鍵基礎設施上大舉投資。我們作為一個聯盟需要一起做出回應。」斯托爾滕貝格指的是港口和電信網絡。

中國駐英國大使館指責七國集團峰會公報在新疆、香港、台灣等問題上發表他所稱的「歪曲事實、顛倒是非的言論」，「進一步暴露出美國等少數國家的險惡用心」，稱「中國的名譽不容詆毀」。