逐水草而居

噶瑪蘭時代，宜蘭各河流的中、下游是他們活勳中心，逐水草而居，水路運輸是主要交通工具。

第一位有系統研究台灣平埔族原住民的學者伊能嘉矩，1895年10月來到宜蘭，伊能嘉矩由北向南，循舊河道訪探河域周邊平埔社群；反覆涉河出入蘭城：

……10月15日，我前往宜蘭城北邊一日里處的辛仔罕（Sinahan）社訪談。這平埔蕃社位於宜蘭河的北岸，蕃社四周種刺竹，圍成一個住家的範圍。……我在社內串門子時，見到一個蕃婦把兩歲大的嬰兒放在漢式搖籃裡，一邊用手上下搖動，一邊唱好聽的蕃歌，讓嬰兒安睡。…《平埔族調查旅行：伊能嘉矩〈台灣通信〉選集》。很清楚指出噶瑪蘭人逐水草而居，水路運輸是主要交通工具。

一隻船仔頭紅紅

一隻船仔頭紅紅，載米載粟落基隆；

阿娘仔吩咐十數項，大船若破揣無儂。'

（員山相褒歌）

清領時代的交通：水路為主。昔日行走宜蘭水路的船隻依大小、類型分為幾種，包括「垵邊仔船」、「駁仔船」與「鴨母船」。

「垵邊仔」是「大船過海半浮沉」航行於大海的帆船；「駁仔船」航行於內陸河道，長度約 10 餘公尺，寬度約 1.5 公尺左右，水深時以搖槳前行，水淺時則以竹篙撐著行進；「鴨母船」為單人操控的小型船，可行駛於河道較狹、吃水較淺的溪河中。



左起：垵邊仔（長榮海事博物館） 、駁仔船（蘭陽博物館） 、鴨母船（冬山河）。圖／李界木提供

宜蘭城位於宜蘭河的中段，清領及日治初期，不論是宜蘭境內貨物集結，轉運出烏石港，輸往基隆、淡水、中國等地；或外來貨物由烏石港上溯運入宜蘭，皆經由西門的「涵孔頭」（亦作「堰空頭」，即現今慶和橋下排水門），再沿著「西門溝」（今西門路）到西關廟和大眾爺廟前的西門碼頭轉運和集散。

在交通落後的清朝時期，水路運輸扮演貨物集散、人們往來交流的重要角色。清朝時期宜蘭往礁溪的陸路交通不便，也沒有汽車，無法運送較重的農產品、貨物等，因此，沿著溪流行駛小船，在交通樞紐處，闢建小碼頭作為貨物集散中心，構成了早期水路交通的網絡。輸出以木碳和稻米為主，輸入以「什細」（花粉、針線、毛夾仔、梳子、鏡子等等）、糖鹽和建材為主。

當時從頭城烏石港到礁溪的水路，沿著頭城河進來，接二龍河後，一條沿支流港仔尾港（武暖溪下游）向南經車路頭、踏踏，再經武暖溪上游到四城附近；另一條沿二龍河上溯，於三十九結接黃德記圳，經番割田到公埔，再接一條小溪到四城。若繼續沿二龍河上行，即為上游的得子口溪，經十六結後往北行可直達今礁溪國中附近，鄰近北邊的礁溪街。以前較小的溪溝用鴨母船載運農產品到小區域的貨物集散碼頭，大的溪流則有載運量較大的紅頭船、貨船行駛。



清時礁溪附近水路圖。圖／李界木提供



清時宜蘭城水路圖。圖／李界木提供

西勢大溪（宜蘭河） 航運

宜蘭河河道自然蜿蜒，沿岸風光明媚，景緻四季均佳，昔日宜蘭人乘航運之便、享灌溉之利，不僅滿足百姓取水的生活機能，亦是商賈貨物往來運輸的重要航道。宜蘭河，清朝時稱西勢大溪，是蘭陽溪水系北岸的主流，由北而南先後由小礁溪、大礁溪、五十溪及大湖溪等四條小支流匯集而成。依早期的文獻記載宜蘭河發源於三鬮右岸，即今台北縣烏來鄉與宜蘭縣礁溪鄉交界的大礁溪山（1,161公尺）與小礁溪山（1,147公尺），主流長25公里，從員山大橋至出海口流長17.25公里，在員山鄉的新城納入五十溪和大湖溪後，繞宜蘭市北邊往東南流去。員山鄉湖北村的船仔頭是宜蘭河上游船運的起點。



員山鄉湖北村的船仔頭是宜蘭河上游船運的起點。西元2000年左右，社區以「香魚」為設計主題，將這裡規劃設計成「渡船頭公園」。圖／李界木提供

在日人接收統治宜蘭之前，水路為此時之主要貨物運輸方式，水路運輸便利本為五圍成為廳治所在原因之一，因此可見水路運輸在當時之重要性。主要水路為經多次改道之西勢大溪（今宜蘭河），在清代之西勢大溪可北通烏石港及西港（今竹安河口）、東出東港（今壯圍）、西進大湖底（今員山大湖），因此在貨物運輸上極為便利。在五圍北側近西勢大溪處設有渡頭三處，作為城內貨物進出之所。

下渡頭：為官渡之一，即下渡頭，即今慈安里下渡頭大橋橋基處。但因距城內較遠，故進出貨物少，是為次要渡頭。小時曾在此坐渡船到七張仔。

船仔頭：位於北門口外、即現在力行國小北側，可北通新店仔、接陸路通往頭圍。因其距北門口近，因此為一重要渡頭，亦為官渡之一。

閹空頭（堰空頭）：另一渡頭為可直達西門之「閹空頭」（涵管口），是最重要之渡頭。載滿貨物之偎邊仔船（桅杆帆船）穿過「閹空頭」，順著河道行至西關廟前之碼頭上岸，並由西門進入城內，使得西門文昌街為當時行郊所在、最是繁榮之處，而此商業活動續往東延伸至十字大街及天后宮前，造就了此區成為當時城內之商業中心。停泊於船仔頭及下渡頭之船隻，則分別將貨物轉陸路，運至北門及東門入城，同時北門因掌握五圍，經新店橋至四圍之陸路交通要道，使得北門口及十六崁亦見繁榮興盛。這樣以城區中北部為主，十字大街以南為次的發展特性，可從清代噶瑪蘭城內的公共建築、民宅及街屋之區位分布得到印證。在公共建築方面，如：噶瑪蘭廳署、羅東司巡檢署、城隍廟、文昌宮、孔廟及天后廟（昭應宮）等重要之公共建築均分布於城區之中北部，除作為軍事用途之武營，因須要廣闊土地及遠離市區而位於城區南側；及因農墾而祈求五穀豐收所設之五穀廟位居南門外之田野中等例外。而在民宅方面亦可發現，現存建於清治時期之宅第，亦多分布於城區中北部，尤其是在廳署北側，曾有多位清朝名人居於此處，例如：進士楊士芳，舉人黃纘緒、林廷儀，廩生林拱辰等。在街屋方面，例如中山路北段之舊式糕餅店、聖後街上之收驚命相壇及城隍街之棺材店等各式古老行業。因此，此區可謂為當時之行政區、商業區及高級住宅區，其地位有如現今台北市之信義區。



古時水路貨運從頭城烏石港駛至濁水溪，經東港、廍後轉宜蘭河至「堰空頭」處，可航入本社區之支流「西門溝」（即現今西門路）至西關廟，貨運船隻頻繁，為宜蘭市西門一帶重要的運輸航線。圖／李界木提供



北門口渡船頭及下渡頭位置圖。圖／擷自台灣總督府公文類纂。

河南河北：1892年宜蘭河大改道

早期宜蘭河道是由佛祖廟（宜蘭市慈安廟）後面下渡頭後，即轉向偏北，自七張里、新生里之間蜿蜒北上，流經五間、功勞、古亭笨一帶，由烏石港入海。宜蘭河於大水之後，把原本在河南岸的下渡頭一分為二，從此河道地位丕變，北上主流淤塞，東南向支流則扶正成主流。舊河道逐日退出河運乃至成記憶，宜蘭河委身成堤防不再浪遊，順流東奔入海。留下「風吹大枝尾，捲東捲西；水崩下渡頭，河南河北」的對句。『大旗尾』是五結鄉的大吉村；『捲東捲西』是指面對海口吹來的東北強烈季風，吹走各種東西（屋頂、作物） ，台語叫捲東捲西。下聯『下渡頭』就是指宜蘭市的慈安里，『河南河北』是指宜蘭河改道，有時北上，有時南下，搖擺不定。自然氣候的「風吹」對「水崩」，宜蘭舊地名「大枝尾」對「下渡頭」，描繪當時情景。



大湖溪另一支流源自蘭陽溪，直到1924年興建蘭陽溪北岸的員山堤防時，才將蘭陽溪流至宜蘭河的地面水系阻斷。圖／1904年（日治37年）台灣堡圖

三敆水：東港嘴

沿著壯圍鄉過嶺濱海沙崙西側，曾有一條宜蘭河支流過嶺港由北而南，從奇立板、貓里霧罕兩番社西側掠過，在貓里霧罕南端與現今的美福大排匯流後，再東奔入海。

東港村三大聚落：頂社（奇立板）、下社（貓里霧罕）、廍後，與對岸的五結鄉的茅仔寮（在大旗尾附近）就像張嘴的老虎鉗，鉗制著宜蘭河、蘭陽溪、冬山河三流匯合的「東港嘴」，成為早年進出宜蘭平原內陸河運的重要轉運站。

從基隆或烏石港走海路而來的雙桅或三桅帆船「垵邊仔」，運來瓦片、磚塊、香菇等建材和農產品，在現今榕樹公園與噶瑪蘭大橋之間的「米棧」登岸，換由「駁仔」船接駁，再循宜蘭河、美福大排等渠道逆流而上，轉運到宜蘭市、員山鄉等地，是蘭陽溪以北地區民生用品及物產吞吐的咽喉。南岸則由加禮宛港南下利澤簡、羅東、冬山等地。



宜蘭河在壯圍鄉東港村附近會合美福大排後，注入蘭陽溪。圖／擷自河川水利局