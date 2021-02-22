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每日國際焦點

英國1,720萬人，即三分之一成人已施打至少一劑疫苗，初步結果顯示病毒傳播減緩，醫院壓力減輕。英國將觀察南非變種受到控制的程度，決定如何與何時解除封鎖。

以色列疫苗已經施打近半，有效率達95.8%，商店重啟，打完兩劑疫苗者可進健身房，但仍需維持戴口罩與社交距離。

聯合國報告指黑水公司創辦人艾瑞克普林斯涉嫌協助走私武器至利比亞給利比亞國民軍。普林斯的發言人否認指控。

蘇丹控訴衣索比亞入侵國界還稱蘇丹軍方只會討好第三國而犧牲蘇丹人民權益，是「不可原諒的侮辱」，蘇丹也控訴衣索比亞與第三國一起入侵國界，但雙方都未指明第三國為誰，衣索比亞可能指埃及，蘇丹可能指厄立垂亞。

緬甸

抗爭群眾不受有人死亡影響仍有數萬人抗爭。

Facebook移除緬甸軍方頁面。

印度

與中國均撤出班公錯湖。

世界最大疫苗生產商印度血清研究所，20日表示請外國客戶耐心等待，產能將優先提供印度本身需求。印度血清研究所代工製造阿斯特捷利康Covishield疫苗，先前印度一直遭批評疫苗生產不自用只賺外匯，目前印度只施打1,100萬人，莫迪政府表示將開始加快施打速度。

旁遮普省超過10萬農民聚集抗爭，工會領袖發起27日包圍首都新德里周遭。

澳洲

總理莫里森21日接受疫苗接種，預期到3月將有400萬人施打輝瑞-BNT疫苗。

澳洲將不在Facebook宣傳施打疫苗。

馬來西亞

首批疫苗20日抵達，2天內將展開全面施打，預期在一年內施打8成人口。馬來西亞有28萬病例，1,051死。

英國

1,720萬人，即三分之一成人已施打至少一劑疫苗，初步結果顯示病毒傳播減緩，醫院壓力減輕。英國將觀察南非變種受到控制的程度，決定如何與何時解除封鎖。

北愛爾蘭親英政黨民主統一黨21日表示將對英國脫歐提告。

希臘

前國家劇院藝術總監Dimitris Lignadis因為2名男性控訴他在他們年輕時強暴，其中一人的犯案時間還在法律追溯期內，因而遭通緝，自首。

美國

Google開除科學家Margaret Mitchell。Google誤用左派偏激分子Timnit Gebru主導AI道德研究，Gebru以Google政治不正確為由威脅辭職，Google從善如流讓她離職後，遭其強力批評。Mitchell與Gebru共同領導AI道德研究團隊，並繼續控訴Google政治不正確，Google自1月19日開始調查，發現Mitchell外流重要商業機密文件與其他員工的個資，因而將之開除。

特斯拉與太空探索創辦人馬斯克，20日稱比特幣和以太幣真的看起來有點漲高了。比特幣總市值已超過1兆美元。

厄瓜多

保守派銀行家拉索以19.74%選票進入總統選舉第二輪，淘汰得票19.39%的左翼原住民環保分子裴瑞茲，相差3.26萬票，裴瑞茲要求厄瓜多24個省中的17個省重新計票。前總統盟友，左派經濟學者安德烈斯·阿勞茲則得票32.72%。

阿根廷

衛生部長因遭揭發濫用特權給特定人士先施打疫苗而下台。

以色列

疫苗已經施打近半，有效率達95.8%，商店重啟，打完兩劑疫苗者可進健身房，但仍需維持戴口罩與社交距離。

伊拉克

巴拉德軍事基地21日遭火箭攻擊，一名美軍的伊拉克包商受傷。

利比亞

聯合國報告指黑水公司創辦人艾瑞克普林斯涉嫌協助走私武器至利比亞給利比亞國民軍。普林斯的發言人否認指控。

土耳其

調查反對黨人民民主黨議員與庫德族民兵關係，土國一直想給反對黨安上支持庫德族恐怖行動的罪名。

總統艾爾段21日會見伊朗總統魯哈尼，表達希望美國解除制裁伊朗。

蘇丹

控訴衣索比亞入侵國界還稱蘇丹軍方只會討好第三國而犧牲蘇丹人民權益，是「不可原諒的侮辱」，蘇丹也控訴衣索比亞與第三國一起入侵國界，但雙方都未指明第三國為誰，衣索比亞可能指埃及，蘇丹可能指厄立垂亞。

福和會官方網頁：www.fratwn.org