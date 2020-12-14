香港支聯會2016年在中聯辦門外，舉行紀念六四「一萬日」悼念活動。圖／擷自美國之音，海彥拍攝

在「港版國安法」的打壓風險籠罩下，因支持中國1989年天安門民主運動而成立的香港市民支援愛國民主運動聯合會，簡稱支聯會，12月13日晚舉行第32屆週年大會，選舉出新一屆常委及正副主席等主要領導層。連任主席的前立法會議員李卓人表示，考慮到在國安法下任常委的風險增加，常委人數減少，以備未來任何不測。

支聯會周日（13日）晚發布新聞稿，公佈改選領導層，主席李卓人、副主席、前立法會議員何俊仁和鄒幸彤大律師以及秘書蔡耀昌角逐連任再次當選。此外，支聯會決定新一屆常委會由20人減至15人，而實際有14人參選。

據港媒報導，原來的一些常委，包括民主黨元老張文光、剛辭去立法會議員的公民黨尹兆堅、香港社區與勞工綜合性服務組織的「街工」成員梁耀忠、曾參與六四「黃雀」營救行動的朱耀明牧師等，沒有角逐連任常委。

李卓人表示，減少常委除精簡架構外，也防備如果支聯會出現問題，還有人可以站出來承擔常委工作。另有常委明確表示，如果支聯會遇上不可預見的打壓，能有後備繼任者補上。

李卓人強調，今年是支聯會成立30多年來面對最大挑戰的一年，如今基本法23條國安立法的紅線變成了國安法紅線，坦言不知這條紅線何時波及支聯會。他表示，作為支聯會常委，需有心理準備作出承擔。

李卓人還表示，已經將「六四事件」的歷史資料陸續轉移到外國保存。

支聯會的新聞稿表示，2020年的紀念六四屠殺的維園燭光集會是31年來最困難的，警方借疫情禁止所有集會。支聯會堅持悼念六四，呼籲市民遍地開花點燃悼念燭光和參與支聯會網上集會，支聯會常委會照舊進入維園點起悼念燭光。

但六四之後，警方很快以《公安條例》檢控26人，包括11位支聯會常委，13人被控煽惑，李卓人1人被控舉辦，25人被控參與未經批准集結。

支聯會表示，濫控濫捕已成為香港常態，是恐懼治港的伎倆。支聯會無懼打壓，並會透過抗辯重奪香港人的集會權利。

支聯會的新聞稿強調，「港版國安法」實施後，支聯會的存亡備受關注。支聯會將堅持說出真相，在強權下繼續堅持五大綱領，不退縮、不放棄，抗爭到底。除實體「六四紀念館」，還籌辦網絡「六四記憶·人權博物館」，堅持歷史真相，守護記憶。

支聯會幾十年來一直堅持主辦年年有數以萬計港人參加、全球規模最大的維園六四燭光紀念晚會，並積極聲援和慰問中國大陸的民主、異見和維權人士，組織到中央駐港機構中聯辦的抗議活動等等。

支聯會的五大綱領是「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」。外界預計，當局可能利用「港版國安法」打壓支聯會。

在香港立法會全體民主派議員不久前為抗議全國人大取消4位民主派議員資格而集體辭職之後，北京當局打壓香港泛民的行動並未停歇。

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍11月16日撰文稱，支聯會是「西方顏色革命和民主全球化議程的一部份」，長期獲海外組織和外部反華勢力資助，五大綱領反映支聯會是「政治顛覆性組織」，以「愛國民主」為名義、以香港為基地勾結外部勢力的「顏色革命組織」，涉違香港國安法。

支聯會主席李卓人第2天回應強調，支聯會堅持「五大綱領」，堅持爭取民主無罪，絕不會放棄或退縮。李卓人說，支聯會30年來所做的，一直以和平方法推行，從來沒有問題，假如現在變得有問題，「不是支聯會改變，而是香港改變」。

李卓人重申，明年6月4日將繼續舉辦集會，並已預訂維園場地，不會因為國安法的實施而改變支聯會的方向。針對田飛龍指控支聯會籌辦網上「六四記憶·人權博物館」是想搶奪歷史話語權，李卓人則回應，支聯會要「以真相對抗謊言」。

中國全國港澳研究理事會是國務院港澳辦公室下屬的智囊機構，其觀點往往代表港澳辦的想法。因此，觀察人士表示，支聯會很有可能會成為中共和港府針對的下一個目標。

「港版國安法」6月30日實施後，紀念六四活動的風險成為懸念。中共港澳辦通過田飛龍發出的聲音是否暗示，支聯會也可能會成為非法組織而受到鎮壓，六四晚會是否還能繼續存在繼續是外界關注的焦點。