今年5月初的勞動黨大會，金正恩下令修改黨綱，黨綱中最重要的朝鮮民族和平統一字眼，已經被刪除。前南韓統一部部長李鐘夔認為：「這是北韓放棄祖國統一的信號」。圖／擷自BBC中文網資料影片2020.10

台灣疫情爆發，很少人關心的北韓，似乎已經被世人遺忘，因為北韓長期以來，封鎖疫情訊息，外界無法得知瘟疫在北韓真實狀態，但是，上月，北韓出現糧荒，食材缺乏，根據聯合國農糧計劃署報告，北韓缺糧120萬噸，去年，因為疫情原因，聯合國農糧署人員被逐出平壤，今天想要救援北韓已經來不及。

為了維穩，北韓加強內部控管，近日傳出，金正恩下令處決從鴨綠江走私南韓影片的商人，並嚴懲穿牛仔褲者，反西化，反資本主義力道很顯然又加強，也顯示北韓決心杜絕中國所有走私管道，防範夾帶病毒入境，這些只是題外話，最令人關心是勞動黨大會。

5月初的勞動黨大會，金正恩下令修改黨綱，黨綱中最重要的朝鮮民族和平統一字眼，已經被刪除，改為促進民族共同繁榮，前南韓統一部部長李鐘夔認為：「這是北韓放棄祖國統一的信號」，南韓已經密切注意未來發展。

韓國內戰，是二戰後的悲劇，蘇聯因為美國啟動紅色圍堵戰略，說好的恢復朝鮮主權，朝鮮應該在戰後接受美蘇聯合託管後，建立獨立政府，結果硬生生被美蘇雙方託管軍隊，撕裂成兩個國家，這場撕裂的原因，是蘇聯支持下的北韓金正日政權，企圖以武力完成朝鮮統一，結果留下殘局，韓戰戰爭三年中，帶來數百萬人死亡，使台灣變成盟軍後備支援重地，受到美軍保護，也導致台灣的中華民國，在最後一刻，沒有被紅色中國併吞。

本來即將被美國政府拋棄的國民黨政府，可以持續在台灣延長佔領，相反的英國所提案處理台灣主權議題，卻在聯合國被擱置到現在，這場戰爭影響可謂深遠。

南北韓有停戰沒和平，38度線分隔兩韓，情勢依舊緊張，因為北韓實施集體政治，世襲獨裁領導，持續宣稱要以武力進行民族統一，威嚇動作不斷；另一方面，南韓在資本主義下，經濟發展快速，九年後政治改造，強勢的軍事威權統治，被人民拋棄，南韓大力邁向民主，時間上與台灣威權治理後的民主轉型，相當一致，台海相隔，中台雖有交往，外表和平，內涵卻依然兇險。

問題是，歷經七十年，台韓兩國留下同樣懸念：分離或統一，國家能否維持分離現狀，若必需合併，必需用何種方式合併？

拋開北韓和中國意識形態治國不談，是否併吞的關鍵，仍在民主南韓和民主台灣手上。

南韓年輕人對統一越來越排斥

南韓的統派以老人居多，但是這個世代正在退潮，已經被青年世代打敗，八Ｏ年後的南韓年輕人對統一越來越排斥，尤其是為了統一而加稅，把高稅增加在年輕人身上，引起反感，南北韓先後成為聯合國一員，南韓有戰爭壓力，至少國家領土主權沒有爭議，這一點和兩德相同，台灣卻是主權未定，中國也用這個弱點逼迫台灣，台灣老世代逐漸凋零，島內顯示「獨增統退」現象，若不是中共以戰爭威脅，台灣早就宣告獨立建國，成為正常國家了。

以北韓的貧窮，即便北韓可以用武力打敗南韓，仍無法統治南韓，因此，趁此瘟疫時代，宣告朝鮮統一大夢結束，修改黨綱只是第一步，甚至會引起南韓政府善意回應，金正恩算是聰明人。

國家發展屬於天意大於人智，現在，問題回到台海對峙，印太國家是否和平，就看習近平了，如果習近平持續認為：中國霸權崛起，非台灣投降不可，這一點僵持，其實是中共崩潰的開始，也使中國人失去發展生路，套一句佛家語：金正恩懂得放下，可惜習近平依然執著，最後奉勸習近平：放下屠刀，善莫大焉。



作者指出，北韓領導人金正恩（左）在5月初的勞動黨大會，下令修改黨綱，刪除朝鮮民族和平統一字眼，改為促進民族共同繁榮。金正恩懂得放下，可惜習近平（右）依然執著。示意圖／取自中國國務院（資料照）