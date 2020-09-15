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每日國際焦點
菅義偉當選日本執政黨自民黨新一任總裁，可望將接替安倍晉三出任新一任日本首相。
首相強生在國會二讀通過其脫歐法律《國內市場法》後表示，此舉是因為歐盟不肯「把槍拿離談判桌」而被迫進行的反制行動。歐盟表達強烈抗議。
Nvidia計畫收購掌控ARM架構的安謀，使得安謀將成為美國企業， 將使得x86與Arm兩大陣營全由美國掌握。中國行動與物聯網裝置大量採用ARM架構，將可能遭美國重大打擊。
歐盟領袖與習近平14日的峰會上，歐盟立場轉為強硬稱「歐盟是玩家，不是遊樂場」，要求習近平開放市場，尊重少數族群，減少干預香港，並且歐盟不再會在貿易上被中國佔便宜。習近平在峰會後沒有與歐盟發表任何共同聲明，官媒新華社報導習近平抗拒任何外國干預中國事務。
詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦
日本
菅義偉當選日本執政黨自民黨新一任總裁，可望將接替安倍晉三出任新一任日本首相。
印度
印度抗議中國在班公錯湖爭議地帶鋪設光纖。
中國
歐盟領袖與習近平14日的峰會上，歐盟立場轉為強硬稱「歐盟是玩家，不是遊樂場」，要求習近平開放市場，尊重少數族群，減少干預香港，並且歐盟不再會在貿易上被中國佔便宜。習近平在峰會後沒有與歐盟發表任何共同聲明，官媒新華社報導習近平抗拒任何外國干預中國事務。
南韓
南韓最大慰安婦反日團體「正義記憶連帶」前理事長、執政黨共同民主黨國會議員尹美香，因詐欺、瀆職、貪汙遭起訴。
緬甸
聯合國表示，2017年羅興亞難民危機3年後，若開邦與鄰近的欽邦，仍有大量民兵戰鬥、人口失蹤與非法處決事件，衛星顯示焚村攻擊，很可能是進一步的種族清洗，聯合國要求獨立調查。緬甸聯合國代表稱此種指控不可接受。
英國
首相強生在國會二讀通過其脫歐法律《國內市場法》後表示，此舉是因為歐盟不肯「把槍拿離談判桌」而被迫進行的反制行動。歐盟表達強烈抗議。
白俄羅斯
普丁資助白俄羅斯15億美元以支持盧卡申科。
警方逮捕774名抗爭人士。
俄羅斯
德國與法國呼籲俄國調查Navalny下毒案。
希臘
克里特島外海偷渡船翻覆，3死。
美國
Nvidia計畫收購掌控ARM架構的安謀，使得安謀將成為美國企業， 將使得x86與Arm兩大陣營全由美國掌握。中國行動與物聯網裝置大量採用ARM架構，將可能遭美國重大打擊。
巴林
巴林以色列兩國國防部長首度通話。
沙烏地阿拉伯與巴林討論區域發展，包括葉門問題。
卡達
美國國務卿蓬佩奧14日表示，沙烏地阿拉伯聯盟與卡達3年來割席絕交該結束了，美國希望衝突能化解。
沙烏地阿拉伯
國際原子能總署與沙國討論如何監管沙國即將建設的核電廠。
黎巴嫩
軍方追捕伊斯蘭極端民兵時4人陣亡。
奈及利亞
美國擴大對不公平選舉的奈及利亞相關人士禁止入境。
摩洛哥
醫師因抗疫設施與裝備不足罷工抗議。