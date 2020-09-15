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每日國際焦點

菅義偉當選日本執政黨自民黨新一任總裁，可望將接替安倍晉三出任新一任日本首相。

首相強生在國會二讀通過其脫歐法律《國內市場法》後表示，此舉是因為歐盟不肯「把槍拿離談判桌」而被迫進行的反制行動。歐盟表達強烈抗議。

Nvidia計畫收購掌控ARM架構的安謀，使得安謀將成為美國企業， 將使得x86與Arm兩大陣營全由美國掌握。中國行動與物聯網裝置大量採用ARM架構，將可能遭美國重大打擊。

歐盟領袖與習近平14日的峰會上，歐盟立場轉為強硬稱「歐盟是玩家，不是遊樂場」，要求習近平開放市場，尊重少數族群，減少干預香港，並且歐盟不再會在貿易上被中國佔便宜。習近平在峰會後沒有與歐盟發表任何共同聲明，官媒新華社報導習近平抗拒任何外國干預中國事務。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

菅義偉 當選 日本執政黨自民黨新一任總裁，可望將接替安倍晉三出任新一任日本首相。

印度

印度 抗議 中國在班公錯湖爭議地帶鋪設光纖。

中國

歐盟領袖與習近平14日的 峰會上 ，歐盟立場轉為強硬稱「歐盟是玩家，不是遊樂場」，要求習近平開放市場，尊重少數族群，減少干預香港，並且歐盟不再會在貿易上被中國佔便宜。習近平在峰會後沒有與歐盟發表任何共同聲明，官媒新華社報導習近平抗拒任何外國干預中國事務。

南韓

南韓最大慰安婦反日團體「正義記憶連帶」前理事長、執政黨共同民主黨國會議員尹美香， 因詐欺、瀆職、貪汙遭起訴。

緬甸

聯合國表示 ，2017年羅興亞難民危機3年後，若開邦與鄰近的欽邦，仍有大量民兵戰鬥、人口失蹤與非法處決事件，衛星顯示焚村攻擊，很可能是進一步的種族清洗，聯合國要求獨立調查。緬甸聯合國代表稱此種指控不可接受。

英國

首相強生 在國會二讀通過其脫歐法律《國內市場法》後表示，此舉是因為歐盟不肯「把槍拿離談判桌」而被迫進行的反制行動。歐盟表達強烈抗議。

白俄羅斯

普丁資助白俄羅斯15億美元 以支持 盧卡申科。

警方 逮捕 774名抗爭人士。

俄羅斯

德國與法國 呼籲 俄國調查Navalny下毒案。

希臘

克里特島外海 偷渡船 翻覆，3死。

美國

字節跳動選擇與甲骨文合作

Nvidia 計畫收購掌控ARM架構的安謀，使得安謀將成為美國企業， 將使得x86與Arm兩大陣營全由美國掌握。中國行動與物聯網裝置大量採用ARM架構，將可能遭美國重大打擊。

巴林

巴林以色列兩國國防部長 首度通話 。

沙烏地阿拉伯與巴林 討論 區域發展，包括葉門問題。

卡達

美國國務卿蓬佩奧14日 表示 ，沙烏地阿拉伯聯盟與卡達3年來割席絕交該結束了，美國希望衝突能化解。

沙烏地阿拉伯

國際原子能總署與沙國 討論 如何監管沙國即將建設的核電廠。

黎巴嫩

軍方 追捕 伊斯蘭極端民兵時4人陣亡。

奈及利亞

美國擴大對不公平選舉的奈及利亞相關人士 禁止入境 。

摩洛哥